Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 3 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,09 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,46% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,18 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,48%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 7,36%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 4,27%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,83%, lo que sugiere una estabilidad relativa en el mercado cambiario.

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