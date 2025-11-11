México

Natalia Lafourcade sorprende al compartir los momentos finales de su embarazo con tiernas e íntimas fotos

La cantante documenta sus días de reposo y agradece a la vida por la experiencia, mientras sus fans celebran con ella la noticia

Natalia Lafourcade sorprende al compartir
Natalia Lafourcade sorprende al compartir los momentos finales de su embarazo con tiernas e íntimas FOTOS . (Instagram)

La intérprete Natalia Lafourcade sorprendió nuevamente a sus seguidores al revelar, a través de emotivas fotografías, los últimos instantes de su embarazo mientras se prepara para recibir a su primer hijo.

En medio de un hermetismo habitual sobre su vida privada y alejada de los escenarios, la artista decidió documentar y compartir los momentos más íntimos y tiernos de esta esperada nueva etapa junto a su pareja, el productor Juan Pablo López-Fonseca.

Desde el anuncio de su embarazo en julio pasado, cuando afirmó que se encontraba en el quinto mes de gestación, la creadora de “Cancionera” ha mantenido cerca a su comunidad virtual, mostrándose agradecida y radiante.

La artista anunció que detiene
La artista anunció que detiene su música en Veracruz para dedicarse por completo a la maternidad en los últimos días de gestación. (Instagram)

Ahora, a sus 41 años y establecida en Veracruz, la cantante confirmó que atraviesa la recta final de la dulce espera, decidida a dedicarle tiempo completo a la maternidad y posponer todas sus presentaciones públicas por recomendación médica.

Las imágenes más recientes —compartidas en su cuenta oficial— muestran a Lafourcade rodeada de familiares y amigos, disfrutando la tranquilidad de su hogar y evidenciando el notable crecimiento de su ‘baby bump’.

“Tiempos de espera y cientos de momentitos que son regalos para el alma. ¡Estamos cambiando de piel! 39”, escribió la artista veracruzana, reflejando el profundo proceso de transformación y las emociones encontradas que vive antes de dar la bienvenida al bebé.

Una Natalia más abierta con su público

La cantante, discreta sobre su
La cantante, discreta sobre su vida privada, mostró imágenes familiares y reflexionó sobre el cambio que enfrenta. (Instagram)

La noticia acerca del embarazo ha sorprendido a propios y extraños, sobre todo porque Natalia Lafourcade siempre ha manejado con bajo perfil cualquier aspecto de su vida personal.

Sin embargo, en esta ocasión se ha mostrado más abierta a compartir los momentos íntimos de su vida, a los cuales también ha llamado “especiales”. Así lo comentó cuando confirmó su decisión de pausar sus presentaciones, a través de un video en redes sociales:

“La vida me está regalando la experiencia hermosa de vivir mi tiempo de embarazo y, siguiendo recomendaciones médicas, haremos una pausa para cuidar este momento tan especial y retomar juntos el teatro de la canción el próximo año”.

La cantante documentó sus días
La cantante documentó sus días de reposo y agradeció a la vida por la experiencia, mientras sus fans celebran con ella la noticia. (Instagram)

De acuerdo con los tiempos anunciados previamente, se espera que el nacimiento tenga lugar durante los próximos días de noviembre, con Veracruz como escenario de este nuevo capítulo. Lafourcade ha elegido pasar ahí su periodo de reposo, resguardada en la tierra que la vio nacer.

Mientras el debut del pequeño o pequeña Lafourcade–López-Fonseca se acerca, la cantautora mexicana disfruta los momentos de calma y espera, inspirando con su ejemplo de cuidado y gratitud a quienes la han acompañado a lo largo de su carrera.

Natalia LafourcadeEmbarazoredes socialesInstagrambebéJuan Pablo López-Fonsecamexico-entretenimiento

