México

Metro CDMX: reportan incendio al exterior de estación Canal de San Juan en la Línea A

El Sistema de Transporte Colectivo notificó lo ocurrido cerca de la ruta que va de Pantitlán a La Paz

Los hechos ocurrieron al exterior
Los hechos ocurrieron al exterior de la Línea A del Metro de la CDMX. Crédito: X/@Gposiadeoficial

Un incendio al exterior de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México se registró la tarde de este lunes 10 de noviembre.

Los hechos ocurrieron cerca de la estación Canal de San Juan, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la capital del país, de esta ruta que va de Pantitlán a La Paz.

En redes sociales comenzó a circular un video donde se observa un leve incendio afuera de la zona de vías de la Línea A del Metro capitalino.

Internautas reaccionaron al material difundido, al mencionar que es común ver incendios durante esta ruta, que abarca la mayor parte de la Calzada Ignacio Zaragoza.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 10 de noviembre en la ruta que va de La Paz a Pantitlán. Crédito: X/@Gposiadeoficial.

Usuarios en redes sociales manifestaron que el incendio al exterior de la Línea A se debe a la quema de basura que llevan a cabo algunas personas y ya se ha reportado.

También indicaron que personas en situación de calle realizan estas acciones, por lo que podría tratarse de esto.

En tanto, el Metro de la Ciudad de México emitió un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales para pronunciarse sobre lo ocurrido.

El Metro de la CDMX
El Metro de la CDMX se pronunció por los hechos ocurridos al exterior de la Línea A. Foto: X/@MetroCDMX.

¿Qué hacer ante un incendio en el Metro de CDMX?

Ante un incendio en el Metro de la Ciudad de México, es fundamental mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad para reducir riesgos. Aquí te indico los pasos recomendados:

- Mantén la calma y escucha a las autoridades: Atiende las indicaciones del personal del Metro o por altavoces.

- Ubica las salidas de emergencia: Localiza las puertas de evacuación y sigue la señalización.

- No utilices elevadores ni escaleras eléctricas: Opta por las escaleras fijas para evacuar.

- Evita inhalar humo: Si hay humo, cúbrete la nariz y boca con una prenda y mantente lo más cerca posible al suelo.

- No empujes y ayuda a otros: Sal con orden, sin correr ni empujar; si es posible, asiste a personas con discapacidad, niños o adultos mayores.

- Si te encuentras dentro del tren: Permanece en el vagón hasta recibir instrucciones, a menos que personal autorizado te indique evacuar; en ese caso, sigue la ruta marcada y no bajes a las vías por cuenta propia.

- Comunica emergencias: Usa los interfonos de los vagones o estaciones para reportar el incidente.

- No vuelvas por objetos personales: Prioriza tu seguridad y la de los demás.

- Al salir, aléjate del área afectada: Permite la labor de los cuerpos de emergencia y no obstruyas su paso.

Estas son las acciones que
Estas son las acciones que hay que seguir en caso de presentarse un incendio afuera del Metro de CDMX. Foto: X/ @MetroCDMX.

Metro CDMX, CDMX, Línea A, Metro, Canal de San Juan, Incendio

