Ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX: revelan los más recientes avances de excavación para llegar a Observatorio

La ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) Metro enfrenta un panorama de incertidumbre, ya que las autoridades federales han admitido que el proyecto no estará listo en 2025 y, por ahora, no existe una fecha definida para su entrega.

Personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) continúa en los trabajos de excavación, en días recientes se filtraron imágenes de los más recientes avances en la obra. En el mes de octubre, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, expuso que los progresos en la ampliación de la llamada línea dorada han sido mínimos.

Pero en redes sociales se filtraron detalles de cómo luce la excavación en la zona del túnel con dirección a la estación Valentín Campa, una de las zonas más complicadas del proyecto por el tipo de terreno.

De acuerdo con la cuenta @SntVTC, especializada en movilidad, filtró imágenes de cómo se ve la excavación en el inter tramo de la lumbrera Rosa Roja al frente de la estación Valentín Campa. En las imágenes se puede apreciar cómo la maquinaria pesada ha hecho un avance lento al proceso de excavación para la construcción del túnel.

El funcionario explicó anteriormente que la complejidad del terreno, y la presencia de edificaciones en la superficie, han obligado a modificar la técnica de excavación, se ha priorizado la seguridad sobre la velocidad. Según Esteva Medina, el tramo de túnel pendiente para conectar Observatorio con Mixcoac es de aproximadamente 30 metros, pero se trata de un segmento especialmente complicado debido a que está compuesto por rellenos de cascajo y basura, y se encuentra bajo construcciones existentes.

Avanza los trabajos de excavación en la Línea 12 (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

El proceso constructivo, detalló el secretario, consiste en inyectar concreto en la sección a excavar y esperar a que se rigidice antes de continuar con la excavación. Esta metodología contrasta con etapas anteriores del proyecto, en las que se lograban avances de decenas de metros por mes. Ahora, el ritmo se ha reducido drásticamente:

“El túnel, le faltan alrededor de treinta metros para concluirse. Y estos son rellenos, pues de cascajo, de basura. Arriba hay edificaciones, entonces, el proceso constructivo consiste en inyectar concreto y, una vez que se rigidiza la sección, entonces excavar. Muy distinto al otro proceso donde íbamos excavando y avanzábamos, pues del orden de decenas de metros por mes”, explicó Jesús Esteva Medina en conferencia de prensa.

El titular de la SICT confirmó que la ampliación de la Línea 12 avanza lento, pero será concluida en el gobierno de Sheinbaum Crédito: YouTube/ Claudia Sheinbaum Pardo

Como resultado de estas condiciones, el avance diario se mide en centímetros. El titular de la SICT precisó que, en promedio, se logra un progreso de metro y medio en cuatro semanas, lo que equivale a 5.3 centímetros por día si se trabaja los siete días de la semana. Si la jornada es menor, el avance diario desciende a menos de cinco centímetros. “Aquí, a veces son metro, metro y medio durante cuatro semanas. Entonces, es muy, muy lento el proceso constructivo, pero también es lo que se requiere por cuestiones de seguridad”, afirmó Esteva Medina.