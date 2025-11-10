México

Ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX: revelan los más recientes avances de excavación para llegar a Observatorio

Personal de la Secretaría de Obras y la SICT continúan con los trabajos para la construcción del túnel faltante

Guardar
Así avanza la ampliación de
Así avanza la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

La ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) Metro enfrenta un panorama de incertidumbre, ya que las autoridades federales han admitido que el proyecto no estará listo en 2025 y, por ahora, no existe una fecha definida para su entrega.

Personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) continúa en los trabajos de excavación, en días recientes se filtraron imágenes de los más recientes avances en la obra. En el mes de octubre, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, expuso que los progresos en la ampliación de la llamada línea dorada han sido mínimos.

Pero en redes sociales se filtraron detalles de cómo luce la excavación en la zona del túnel con dirección a la estación Valentín Campa, una de las zonas más complicadas del proyecto por el tipo de terreno.

Avanza la obra de la
Avanza la obra de la Línea 12 en la estación Valentín Campa (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

Así avanza la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX

De acuerdo con la cuenta @SntVTC, especializada en movilidad, filtró imágenes de cómo se ve la excavación en el inter tramo de la lumbrera Rosa Roja al frente de la estación Valentín Campa. En las imágenes se puede apreciar cómo la maquinaria pesada ha hecho un avance lento al proceso de excavación para la construcción del túnel.

El funcionario explicó anteriormente que la complejidad del terreno, y la presencia de edificaciones en la superficie, han obligado a modificar la técnica de excavación, se ha priorizado la seguridad sobre la velocidad. Según Esteva Medina, el tramo de túnel pendiente para conectar Observatorio con Mixcoac es de aproximadamente 30 metros, pero se trata de un segmento especialmente complicado debido a que está compuesto por rellenos de cascajo y basura, y se encuentra bajo construcciones existentes.

Avanza los trabajos de excavación
Avanza los trabajos de excavación en la Línea 12 (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)
Avanzan los trabajos de excavación
Avanzan los trabajos de excavación en la Línea 12 (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

El proceso constructivo, detalló el secretario, consiste en inyectar concreto en la sección a excavar y esperar a que se rigidice antes de continuar con la excavación. Esta metodología contrasta con etapas anteriores del proyecto, en las que se lograban avances de decenas de metros por mes. Ahora, el ritmo se ha reducido drásticamente:

“El túnel, le faltan alrededor de treinta metros para concluirse. Y estos son rellenos, pues de cascajo, de basura. Arriba hay edificaciones, entonces, el proceso constructivo consiste en inyectar concreto y, una vez que se rigidiza la sección, entonces excavar. Muy distinto al otro proceso donde íbamos excavando y avanzábamos, pues del orden de decenas de metros por mes”, explicó Jesús Esteva Medina en conferencia de prensa.

El titular de la SICT confirmó que la ampliación de la Línea 12 avanza lento, pero será concluida en el gobierno de Sheinbaum Crédito: YouTube/ Claudia Sheinbaum Pardo

Como resultado de estas condiciones, el avance diario se mide en centímetros. El titular de la SICT precisó que, en promedio, se logra un progreso de metro y medio en cuatro semanas, lo que equivale a 5.3 centímetros por día si se trabaja los siete días de la semana. Si la jornada es menor, el avance diario desciende a menos de cinco centímetros. “Aquí, a veces son metro, metro y medio durante cuatro semanas. Entonces, es muy, muy lento el proceso constructivo, pero también es lo que se requiere por cuestiones de seguridad”, afirmó Esteva Medina.

Temas Relacionados

Línea 12Metro CDMXObservatorioMixcoacmexico-noticias

Más Noticias

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de

Qué pasa si como piña por la noche

A pesar de sus beneficios es importan conocer el impacto que tiene según el momento del día en que se ingiere

Qué pasa si como piña

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

Ya están definidos algunos enfrentamientos en liguilla, resta conocer quiénes avanzarán a la última ronda del campeonato en el repechaje

Cómo se jugará el Play

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 9 de noviembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Resultados del Melate, Revancha y

Ataque a balazos deja dos heridos y dos detenidos en Iztapalapa, CDMX

Según informes, los presuntos responsables llegaron a balacear sin mediar palabras con las víctimas

Ataque a balazos deja dos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 100 mil pastillas de

Aseguran 100 mil pastillas de fentanilo y detienen a un hombre ligado al Cártel de Sinaloa en EEUU

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

Investigación por homicidio lleva al aseguramiento de bultos con casi media tonelada de metanfetamina en Sonora tras cateo

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix México: “Frankenstein”

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro se posiciona como la película más vista en la plataforma

Alejandro Sanz agradece a México tras terminar su gira ‘¿Y ahora qué?’ por el país: “Mi mejor regalo”

“Golden” de HUNTR/X continúa a la cabeza del ranking iTunes México: las 10 canciones K-pop que no paran de sonar

La Granja VIP en vivo: Lolita Cortés abandona el programa en plena noche de eliminación

Jorge Medina, ex vocalista de Arrolladora Banda el Limón, recuerda su etapa de alcoholismo: “Meses tomando diario”

DEPORTES

Cómo se jugará el Play

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador