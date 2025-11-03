México

Asesinato de Carlos Manzo lo investiga la FGE de Michoacán y no la FGR, aclara Harfuch

El secretario de seguridad y protección ciudadana dijo que lo importante es resolver el caso y no qué independencia atrae la investigación

Guardar
El secretario de seguridad informó
El secretario de seguridad informó detalñles del homicidio de Carlos Manzo. (REUTERS/Henry Romero)

Durante la conferencia de prensa matutina, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compartió que la investigación del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, la lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

“Como en otros casos, tenemos firme la investigación y va a avanzar bien, pero si llegara a ser necesario, por supuesto, solicitaríamos al fiscal General de la República. Aquí lo importante no es quien lo atraiga, es que se resuelva”, señaló Harfuch luego de cuestionamientos sobre la importancia que se le está dando al caso.

El funcionario explicó que “se está trabajando como gobierno de México con la fiscalía del Estado de Michoacán porque ahí inició el caso, es ahí donde inicia la carpeta de investigación. Si fuera necesario, por supuesto, solicitaríamos al fiscal que lo atraiga”, declaró.

La declaración de Harfuch y acciones de Sheinbaum

La mandataria dijo que continúan
La mandataria dijo que continúan las labores para dar con los responsables. (REUTERS/Henry Romero)

De acuerdo con Harfuch, la fiscalía estatal toma el caso mientras se lleva a cabo la investigación y una vez que la información arroje que se trató de un ataque producido por el crimen organizado, pasa a ser de interés federal.

Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado a qué grupo delictivo pertenecían los perpetradores del ataque, pero el secretario de seguridad y protección ciudadana compartió que “es de conocimiento general que en dicha zona operan Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Blancos de Troya“ pero habrá que esperar los resultados para dar la información verídica.

Por otro lado, la presidenta reiteró que se está trabajando en los cuatrro ejes principales de la estrategia nacional de seguridad que es la atención a las causas, el fortalecimiento de la presencia de la Guardia Nacional (GN) en la región, así como el fortalecimiento de inteligencia e investigación y la coordinación entre instituciones de seguridad.

Además, puntualizó que se está abordando el tema de la extorsión en la zona, pues anteriormente ocurrió el homicidio del empresario limonero, Bernardo Bravo.

“No es nada más la atención a las causas, son todas las áreas. Ya tenemos tiempo trabajando en dos áreas particulares en Michoacán y una de ellas tiene que ver con los jornaleros agrícolas y todo el proceso de producción de la exportación de aguacate y limón”, explicó la mandataria.

Agregó que se busca que el jornalero agrícola tenga todos los derechos y mencionó que “en San Quintín, Baja California, son de las poblaciones más vulnerables, tienen migraciones temporales a ciertas regiones del país o viven y tienen migraciones en un lugar a otro de un estado y no necesariamente se les paga lo que se les debe o lo que trabajan ni tienen todos los beneficios sociales de estar inscritos en el IMSS”.

Temas Relacionados

Carlos ManzoMañaneraSheinbaumHarfuchmexico-noticias

Más Noticias

El aceite esencial que es tan eficaz como el paracetamol para aliviar dolores de cabeza tensionales

Estos episodios obedecen en gran parte a factores vinculados al estrés, la fatiga y la ansiedad

El aceite esencial que es

Revelan primeros videos del modus operandi del asesino de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Rebollo señaló que hubo un implicado más en el homicidio

Revelan primeros videos del modus

Manifestaciones en Michoacán por asesinato de Carlos Manzo son “naturales”, dice Sheinbaum

Ciudadanos en Morelia se manifestaron para exigir justicia y seguridad tras el homicidio del edil de Uruapan

Manifestaciones en Michoacán por asesinato

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Cintalapa

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan primeros videos del modus

Revelan primeros videos del modus operandi del asesino de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán

La noche que rodaron cinco cabezas en Uruapan: el atroz crimen que detonó la guerra narco en Michoacán

Los últimos post de Carlos Manzo: así denunció la infiltración del narco en Uruapan antes de su asesinato

Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán: Esto es lo que se sabe del caso

Asesinan con más de 50 balas a “El Cando” en Tecate, operador clave del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

Una foto que encendió la polémica: la verdad detrás de la imagen viral de Carlos Rivera en Halloween

AC/DC regresa a México con ‘Power Up Tour’ tras 15 años de ausencia: fecha, preventa y posibles precios de boletos

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: cronología del polémico caso a una semana de su detención en EEUU

Jesús Ochoa, “Monsqueez” en ¿Quién es la Máscara?, rompe el silencio sobre su eliminación

DEPORTES

Triple empate en el liderato

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

‘Hormiga’ González defiende tradición de Chivas y niega inclusión de extranjeros: “Los mexicanos sí podemos”

La semana de los mexicanos en Europa: días y hora de los partidos