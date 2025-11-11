Guardia Nacional desplegó 70 escoltas para proteger a funcionarios y mandatarios, afirma titular de la Defensa

Trevilla Trejo en conferencia de prensa matutina. (Imagen de archivo/ REUTERS/Henry Romero)

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), mencionó que hasta el momento se desplegaron 70 escoltas para proteger a funcionarios.

En conferencia de prensa, Trevilla Trejo mencionó que de septiembre de 2024 a la fecha, se han desplegado 70 escoltas para proteger a funcionarios.

Al ser cuestionado sobre la responsabilidad del Ejército Mexicano en el asesinato del alca de Uruapan, Carlos Manzo, el general aseguró que “el protocolo de la Guardia Nacional no falló” y señaló que tras lo ocurrido “se va a tratar de concientizar a la persona que se va a resguardar para que se apegue a la implementación de este tipo de protocolos”.

Agregó que “si desde un principio él (Carlos Manzo) hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad”.

Acciones de la Defensa tras homicidio de Carlos Manzo

El titular de la Defensa detalló las acciones que llevarán a cabo en Michoacán. (REUTERS/Henry Romero)

Ante esta situación, el titular de la Defensa dijo durante la conferencia de prensa que “se implementará un Plan Contención el cual establece una coordinación permanente con los mandos territoriales aledaños al estado de Michoacán. Van a buscar todos inteligencia, habrá coordinación para implementar operaciones coincidentes a través de un procedimiento llamado Mandos Especiales, es decir, en esa área, se le da el mando a un comandante y él puede emplear las tropas de un mando territorial y de otro", explicó el titular de la Defensa, agregando que habrán muchos filtros carteros e incluso binomios canófilos.

Además, en límites como el de Michoacán y Jalisco se desplegarán células de detección de explosivos, ya que se tiene conocimiento de que existen este tipo de artefactos y carros antiminas.

***Información en Desarrollo***