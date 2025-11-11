México

Guardia Nacional desplegó 70 escoltas para proteger a funcionarios y mandatarios, afirma titular de la Defensa

El general Ricardo Trevilla Trejo indicó que esta cifra corresponde al periodo de septiembre de 2024 a la actualidad

Guardar
Trevilla Trejo en conferencia de
Trevilla Trejo en conferencia de prensa matutina. (Imagen de archivo/ REUTERS/Henry Romero)

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), mencionó que hasta el momento se desplegaron 70 escoltas para proteger a funcionarios.

En conferencia de prensa, Trevilla Trejo mencionó que de septiembre de 2024 a la fecha, se han desplegado 70 escoltas para proteger a funcionarios.

Al ser cuestionado sobre la responsabilidad del Ejército Mexicano en el asesinato del alca de Uruapan, Carlos Manzo, el general aseguró que “el protocolo de la Guardia Nacional no falló” y señaló que tras lo ocurrido “se va a tratar de concientizar a la persona que se va a resguardar para que se apegue a la implementación de este tipo de protocolos”.

Agregó que “si desde un principio él (Carlos Manzo) hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad”.

Acciones de la Defensa tras homicidio de Carlos Manzo

El titular de la Defensa
El titular de la Defensa detalló las acciones que llevarán a cabo en Michoacán. (REUTERS/Henry Romero)

Ante esta situación, el titular de la Defensa dijo durante la conferencia de prensa que “se implementará un Plan Contención el cual establece una coordinación permanente con los mandos territoriales aledaños al estado de Michoacán. Van a buscar todos inteligencia, habrá coordinación para implementar operaciones coincidentes a través de un procedimiento llamado Mandos Especiales, es decir, en esa área, se le da el mando a un comandante y él puede emplear las tropas de un mando territorial y de otro", explicó el titular de la Defensa, agregando que habrán muchos filtros carteros e incluso binomios canófilos.

Además, en límites como el de Michoacán y Jalisco se desplegarán células de detección de explosivos, ya que se tiene conocimiento de que existen este tipo de artefactos y carros antiminas.

***Información en Desarrollo***

Temas Relacionados

SeguridadTrevilla TrejoNarco en MéxicoDefensaCarlos ManzoUruapanmexico-noticias

Más Noticias

Arturo Ávila retira propuesta de contenido religioso en redes sociales

La propuesta del diputado morenista pretendía agregar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

Arturo Ávila retira propuesta de

Quién es Martha Cristiana, la exdirectora de Miss Universo México que enfrenta fuerte polémica con Jorge Figueroa

La también actriz difundió información falsa sobre el arresto del actual presidente de la delegación mexicana en Tailandia

Quién es Martha Cristiana, la

Balean a conductor de unidad de transporte público en autopista México-Pachuca

Chófer herido logra llegar al paradero Indios Verdes para pedir auxilio

Balean a conductor de unidad

Así puedes protegerte del fraude “La Patrona”, advierte la SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) lanzó una alerta por este nuevo fraude y extorsión

Así puedes protegerte del fraude

Junior H desata furia en Tijuana tras retrasar concierto 7 horas: su show arrancó hasta las 3 AM

Situaciones climatológicas ocasionaron que el artista no pudiera aterrizar en Tijuana, sin embargo, fans argumentan que dichas condiciones llevan semanas, por lo que el cantante pudo prevenirse

Junior H desata furia en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Escoltas de Carlos Manzo no

Escoltas de Carlos Manzo no están detenidos, pero siguen declarando, revela Harfuch

Qué se sabe de la fortuna y los bienes de ‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara

Quién es Édgar, hermano de Emma Coronel y cuñado de El Chapo, que busca salir anticipadamente de prisión

Desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán: caso apunta a ‘El 40’, jefe de plaza de Los Chapitos

¿EEUU arrestó a más de 600 miembros del Cártel de Sinaloa?: exagente de la DEA cuestiona operativo en Nueva Inglaterra

ENTRETENIMIENTO

Quién es Martha Cristiana, la

Quién es Martha Cristiana, la exdirectora de Miss Universo México que enfrenta fuerte polémica con Jorge Figueroa

Junior H desata furia en Tijuana tras retrasar concierto 7 horas: su show arrancó hasta las 3 AM

Angélica Vale celebra su cumpleaños 50 envuelta en polémica por su divorcio de Otto Padrón

Quién es el integrante de la obra ‘Vaselina con Timbiriche’ con quién aseguran que Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón

Emiliano Aguilar abre la puerta a perdonar a Pepe Aguilar: “Quizás un día todo va estar bien, todo se va arreglar”

DEPORTES

Pachuca ya tendría a su

Pachuca ya tendría a su nuevo técnico tras la salida de Jaime Lozano: estaría listo para el Play In

René Higuita arremete contra el arbitraje mexicano por no expulsar a Carrasquilla tras fracturar a Kevin Mier

Chivas vs América Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la semifinal de ida del Torneo Apertura 2025

Alexis Vega, ¿regresará con Toluca para la Liguilla? Esto es lo que se sabe

Pachuca vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Play-In del Apertura 2025