Conoce a los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón: uno de ellos también se dedica a la actuación 

La pareja, una de las más queridas del espectáculo, anunció el fin de su relación y enfrenta ahora un proceso legal por la custodia de sus hijos, generando gran revuelo en el medio artístico

La separación de Angélica Vale
La separación de Angélica Vale y Otto Padrón tras catorce años de matrimonio impacta al mundo del espectáculo mexicano (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

La familia formada por Angélica Vale y Otto Padrón ha despertado el interés del público, no solo por la trayectoria de sus integrantes adultos, sino también por el desarrollo de sus hijos, quienes han crecido bajo la mirada de los medios y el seguimiento de los admiradores del espectáculo latinoamericano.

Angélica Masiel y Daniel Nicolás, nacidos en Los Ángeles, California, han heredado el carisma y la presencia escénica de su linaje. La mayor ya ha comenzado a forjar su propio camino en el mundo artístico, siguiendo la tradición familiar.

Angélica Masiel, la primogénita, nació el 6 de junio de 2012. Actualmente, con 14 años, ha mostrado desde pequeña una inclinación por las artes escénicas. Su debut en la televisión ocurrió a los 6 años, al participar junto a su madre en la telenovela ‘Mañana será otro día’.

La disputa legal por la
La disputa legal por la custodia de Angélica Masiel y Daniel Nicolás centra la atención en el proceso de divorcio (Instagram: Otto Padrón)

En 2023, con 12 años, subió al escenario teatral para interpretar el papel de ‘Sandy’ de niña en la obra ‘Vaselina con Timbiriche’. La joven, conocida en su entorno como “Angélica 4” por ser la cuarta generación de mujeres con ese nombre en la familia, ha continuado su formación artística y, en mayo de 2025, realizó su debut oficial como cantante en la Ciudad de México, acompañada en esa ocasión por Lucerito Mijares como madrina.

La influencia de su madre y de su abuela, la reconocida Angélica María, ha sido determinante en su desarrollo profesional, y su participación en producciones de televisión, radio y teatro la posiciona como una de las jóvenes promesas del espectáculo.

Angélica Vale y Otto Padrón
Angélica Vale y Otto Padrón se casaron en 2011. (Foto: @angelicavaleoriginal/ Instagram)

Por su parte, Daniel Nicolás, nacido en agosto de 2014, tiene 11 años. Su llegada al mundo estuvo marcada por haber nacido prematuro, una circunstancia que llevó a su madre a expresar públicamente la intensidad de su amor y gratitud por la salud de su hijo:

“Yo no sabía que se podía sentir este amor por segunda vez, pero sí se puede, estoy enamorada de mi niño, bueno, de mi niña ya llevo dos años loca, pero muy contenta, muy feliz. Ahora sí, este sí se parece a Otto”. Aunque fue monitoreado en sus primeros días, la familia celebró su buen estado de salud y lo consideró una bendición.

Daniel Nicolás también tuvo una breve incursión en el teatro, al aparecer en la obra ‘Mentiras’ cuando tenía solo 9 meses. Sin embargo, su interés principal se orienta hacia la creatividad y la ingeniería, ya que sueña con diseñar montañas rusas y parques temáticos, mostrando así una vocación distinta a la de su hermana y al entorno artístico familiar.

Los pequeños atraviesan el divorcio
Los pequeños atraviesan el divorcio de sus papás. (Cuartoscuro)

El contexto familiar de los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón ha cambiado recientemente tras el anuncio del divorcio de sus padres, quienes estuvieron casados durante 14 años. La separación, que incluyó una disputa legal por la custodia de los menores, se formalizó en la Corte de Los Ángeles, donde Otto Padrón solicitó la custodia completa de los dos hijos.

A pesar del impacto mediático y personal que ha supuesto la ruptura, la actriz ha manifestado en su programa de radio que, más allá de las diferencias, agradece los años compartidos y reconoce el papel de Padrón como padre. La familia ha enfrentado este proceso priorizando el bienestar de Angélica Masiel y Daniel Nicolás, quienes continúan siendo el centro de atención y cuidado para ambos progenitores.

La familia Vale-Padrón enfrenta un
La familia Vale-Padrón enfrenta un proceso judicial en la Corte de Los Ángeles por la custodia de sus hijos (Instagram: Otto Padrón)

En medio de los cambios y desafíos, la determinación de proteger y velar por la felicidad de sus hijos se mantiene como el eje fundamental para Angélica Vale, quien ha dejado claro que su mayor compromiso es asegurar el bienestar de Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

