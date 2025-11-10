Investigación por homicidio lleva al aseguramiento de bultos con casi media tonelada de metanfetamina en Sonora tras cateo

La droga asegurada (X/@fgjesonora)

Autoridades de Sonora realizaron el aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en el municipio de San Luis Río Colorado. La sustancia fue hallado durante averiguaciones sobre un homicidio ocurrido en el estado.

El operativo fue realizado el 7 de noviembre pasado en un inmueble ubicado sobre avenida Reforma Agraria, en la colonia Altar. Los elementos de seguridad acudieron al sitio derivado de trabajos de inteligencia en el marco de una carpeta de investigación por homicidio.

Durante el cateo, los efectivos hallaron 44 bultos que contenían una sustancia blanca y granulada con las características del cristal (metanfetamina) y los cuales dieron un peso aproximado de 445.9 kilogramos.

De igual manera, en el sitio fueron encontradas 58 bolsas que contenían un sustancia similar y las cuales dieron un peso de 36.6 kilos, con lo que en total los uniformados incautaron 480.5 kilos de droga.

No fueron registradas detenciones (X/@fgjesonora)

Además de los paquetes con droga, fue asegurado un auto Mazda 6 gris con placas de afiliación, además de un casquillo percutido. Un perito en criminalística supervisó la recolección de los indicios. Las imágenes compartidas por las autoridades muestran los diversos paquetes con la droga y parte de la fachada del inmueble.

Investigación por un homicidio

“El inmueble quedó bajo resguardo del Agente del Ministerio Público, quien ordenó la colocación de sellos en los accesos”, se puede leer en el informe de las autoridades.

Cabe resaltar que la intervención en el inmueble es parte de una investigación por homicidio ocurrido el 6 de noviembre pasado en contra de un hombre identificado como Miguel Ángel “N”, aunque el aseguramiento reciente fue calificado como un “resultado de alto impacto” en el combate a delitos contra la salud.

En las acciones participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el Ejército, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Guardia Nacional, así como la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de San Luis Río Colorado. Mientras que integrantes del Gabinete de Seguridad, participaron en la acción táctica.

Droga oculta entre chiles en Sonora

(Defensa)

Por su parte, el pasado 6 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso en contra de Brian “P”, un sujeto fue fue arrestado tras pasar por un puesto de seguridad en Sonora debido a que manejaba un vehículo en el que fueron hallados más de 300 millones de pesos en metanfetamina ocultos entre productos agropecuarios.