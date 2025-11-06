México

Procesan a hombre que transportaba metanfetamina líquida oculta en 119 garrafones de limpiadores en Sonora

El sujeto fue detenido durante una inspección cuando se dirigía hacia Baja California

Foto: FGR
Erick “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de contra la salud, luego de ser detenido con un cargamento de 119 garrafones de limpiadores que contenían metanfetamina líquida en Sonora.

El imputado fue interceptado por elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en el punto de revisión Estación Doctor, situado sobre la carretera estatal cuarenta, en el tramo que conecta Golfo de Santa Clara y San Luis Río Colorado.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), Erick “N” conducía un tractocamión acoplado a una caja seca en la que supuestamente transportaba artículos de limpieza. Sin embargo, tras una inspección, las autoridades identificaron una sustancia inusual en los 119 garrafones de un galón cada uno, que tras los análisis correspondientes fue determinada como metanfetamina líquida.

Los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación (MPF) fueron suficientes para que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Tijuana, Baja California, dictara la vinculación a proceso y ordenara prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario de Mexicali. El juez además fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Foto: FGR
La acción fue resultado del trabajo conjunto de varias dependencias federales orientadas a combatir el tráfico de drogas en la región fronteriza norte del país.

Así se reportó la detención por Fuerzas Armadas

El pasado 16 de octubre se reportó la revisión por parte de elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional (GN), de un tractocamión Kenworth con caja seca, ambos de color blanco y con la razón social “JFI” en el Puesto Militar de Seguridad Regional “Estación Doctor”.

El vehículo había partido de San Luis Potosí y tenía como destino final San Quintín, Baja California, la cual llevaba una carga de garrafones de plástico transparente etiquetados como limpiadores multiusos de distintos aromas.

Sin embargo, durante la inspección, los agentes detectaron residuos con un fuerte olor químico en el interior de la caja, lo que motivó la aplicación de una prueba rápida. El resultado fue positivo a metanfetamina, confirmando la presencia de la droga oculta entre los productos aparentemente legales.

Foto: Especial
El conductor del tractocamión fue detenido en el lugar y tanto el vehículo como los garrafones que contenían 1.071 litros de metanfetamina líquida quedaron asegurados.

Este operativo se suma a otras acciones recientes en la región, como el decomiso de 9,6 kilos de fentanilo y cerca de 800 gramos de metanfetamina ocultos en la placa de un vehículo en el municipio de Nogales, Sonora, cuyo valor estimado asciende a 33,5 millones de pesos, de acuerdo con el registro de acciones relevantes publicado el 17 de septiembre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

