Hombre que transportaba más de 300 millones de pesos en metanfetamina ocultos entre chiles es vinculado a proceso

El hombre detenido (Defensa)

Un hombre que fue detenido en Sonora con un cargamento de más de una tonelada de metanfetamina, heroína y fentanilo fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delito contra la salud en su modalidad de transporte.

El 6 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Brian “P” fue procesado y un juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva, además de un plazo de cuatro meses para las investigaciones complementarias.

Los registros de las autoridades indican que Brian “P” manejaba un tractocamión acoplado a una caja refrigerada en la que había productos agropecuarios. Los agentes de seguridad del puesto de control “Cucapah” usaron rayos gamma y un binomio canino y hallaron paquetes con droga.

Parte de lo asegurado (FGR)

Fueron hallados 236 paquetes, los cuales dieron un peso total de una tonelada 154 kilos 408 gramos de clorhidrato de metanfetamina; cinco dos kilogramos de heroína y tres kilos 99 gramos de fentanilo.

Agentes de la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con personal de la FGR, fueron los encargados de capturar al hombre tras descubrir los paquetes con droga.

Millones de pesos en droga

Las imágenes compartidas por la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero muestran un camión de color rojo y parte del producto licito que transportaba, lo anterior coincide con lo compartido e informado el pasado 25 de octubre.

En dicha ocasión la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportó el aseguramiento de más de una tonelada de metanfetamina, fentanilo y opio.

Foto: Defensa

La unidad perteneciente a la empresa “Transportes Refrigerados del Norte”, llevaba cajas con chile jalapeño y serrano. Días después las autoridades federales informaron que el valor del cargamento supera los 300 millones de pesos.

“Elementos de la GN, Ejército Mexicano, Semar, FGR y SSPC al realizar una inspección a un tractocamión que transportaba cajas de chiles, detuvieron a una persona, aseguraron 1,154 kilos de metanfetamina, 3.9 kilos de fentanilo y cinco kilos de heroína. El costo de la droga asegurada es de 341 millones de pesos”, es parte del informe de la SSPC del 27 de octubre.

Por su parte, apenas el pasado 5 de noviembre fue anunciada la detención de un chofer de camión en Sonora que llevaba un cargamento de posible metanfetamina valorado en 16 millones de pesos. La sustancia ilícita estaba oculta entre paquetes de suplemento alimenticio