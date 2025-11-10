México

Beca Rita Cetina 2025: ¿El pago será en el mes de noviembre o diciembre?

Cada estudiantes de secundaria pública inscrito recibe un total de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México que beneficia a estudiantes de secundaria pública. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina constituye un programa social impulsado por el Gobierno de México, dirigido a estudiantes inscritos en escuelas secundarias públicas a nivel nacional.

Este apoyo económico busca facilitar la adquisición de bienes y servicios esenciales que permitan a los alumnos continuar su educación básica.

Entre los conceptos que pueden cubrirse se incluyen libros, alimentos, útiles escolares, insumos de papelería, uniformes y transporte entre el hogar y la escuela.

Cada bimestre, los beneficiarios reciben mil 900 pesos a través de tarjetas proporcionadas por el Banco del Bienestar.

Estudiantes de secundaria pública reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar son responsables de la administración de la Beca Rita Cetina.

La finalidad central es prevenir el abandono escolar y respaldar a quienes cursan secundaria pública para que concluyan su ciclo educativo básico.

En noviembre, quienes forman parte de este programa social buscan conocer si se emitirá el pago correspondiente antes del inicio de diciembre o si este último mes habrá depósito.

El depósito previo se otorgó sucesivamente durante octubre en las cuentas del Banco del Bienestar designadas para todos los beneficiarios.

Es importante tener presente que los pagos se asignan sucesivamente conforme a la inicial del apellido paterno de los padres o tutores de los menores beneficiarios registrados.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

¿Habrá pago en el mes de noviembre o será hasta diciembre de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios?

De acuerdo al calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, este mes de noviembre no habrá depósito para ningún beneficiario.

Los pagos se llevan a cabo de manera bimestral y regularmente en los meses pares. Debido a que algunos beneficiarios se registraron en el mes de septiembre, existe la duda de cuándo será el respectivo depósito.

El pago no será en este mes de noviembre para ningún beneficio, sino hasta diciembre. Foto: Archivo/Infobae México.

Según lo calculado por las autoridades federales, el próximo pago para todos los beneficiarios será para el mes de diciembre.

Se tratará de la segunda dispersión para estudiantes de secundaria pública en todo el país, quienes actualmente se encuentren cursando el segundo y tercer año de este grado educativo escolar.

Por lo tanto, este mes de noviembre no habrá pagos para ningún beneficiario de la Beca Rita Cetina; estudiantes de secundaria pública en todo el país tendrán que esperar hasta el mes de diciembre de este 2025.

Recordar que los pagos son de mil 900 pesos bimestrales, los cuales se les dispersarán a los beneficiarios en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

