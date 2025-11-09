Beca Rita Cetina 2025: consideraciones importantes para recibir el último pago

En su arranque, la Beca Rita Cetina priorizó a quienes cursan secundaria

La administración de México encabezada por Claudia Sheinbaum puso en marcha la Beca Rita Cetina desde inicios de 2025, orientada a estudiantes de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria de instituciones públicas.

En su arranque, el programa priorizó a quienes cursan secundaria, quienes reciben un apoyo económico bimestral de $3,000 depositado directamente en la tarjeta Bienestar. Adicionalmente, los padres que tengan más de un hijo beneficiado reciben $700 por cada estudiante extra.

El objetivo principal de la beca es reducir la deserción escolar y proporcionar un respaldo monetario que permita a los alumnos continuar y finalizar sus estudios satisfactoriamente.

Consideraciones importantes para el último pago de la Beca Rita Cetina

De acuerdo en cómo se ha manejado el calendario de dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina, se espera que el siguiente depósito llegue en el mes de diciembre, que será correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Además, cabe señalar que los recursos se entregan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

No habrá pago en noviembre , ya que el calendario oficial establece que el último depósito del año se realiza en diciembre.

El apoyo se deposita directamente a la tarjeta, por lo que no es necesario acudir a oficinas ni módulos .

Se recomienda consultar el saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar, donde puede verificarse si el depósito ya fue acreditado

Además, en caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

Otras formas de saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

Después de identificar el día asignado para el cobro de la Beca Rita Cetina, existe la opción de consultar si el depósito ya se encuentra disponible utilizando el Buscador de Estatus en Línea.

Para acceder al Estatus y revisar el saldo a través de internet, es indispensable contar con la CURP propia o la de los hijos. El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

Acceder a la página del Buscador de Estatus

Ingresar la CURP correspondiente

Seleccionar la sección de Bancarización, donde se exhiben todos los detalles de los pagos

Elegir el periodo específico que se busca consultar

También es posible realizar la consulta de saldo tanto en los cajeros automáticos como en las ventanillas del Banco del Bienestar. Se recomienda, además, descargar la aplicación móvil para mantener un control constante sobre los movimientos de la cuenta.