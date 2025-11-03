México

Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios recibirán pago este mes de noviembre

Estudiantes de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos bimestrales

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México que beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social promovido por el Gobierno de México; está enfocado en estudiantes que asisten a la secundaria en instituciones públicas del país.

Este recurso financiero tiene como objetivo permitir la compra de materiales y servicios indispensables para que los alumnos sigan con su formación educativa básica.

Dentro de los gastos permitidos se encuentran libros, comida, útiles escolares, materiales de papelería, uniformes y traslado entre su casa y la institución educativa.

Cada dos meses, los participantes obtienen mil 900 pesos mediante tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

La SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar otorgan la Beca Rita Cetina. Foto: Gobierno de México.

La distribución de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El propósito de esta medida es evitar la deserción escolar y ayudar a que quienes cursan secundaria pública terminen su educación básica.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

Este mes de noviembre, los beneficiarios de este programa social se preguntan si habrá pago para estas fechas antes de que llegue diciembre.

Cabe destacar que el último depósito se realizó de manera gradual durante todo este mes de octubre en las respectivas cuentas del Banco del Bienestar para todos los beneficiarios.

Recordar que los pagos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de los padres de familia y/o tutores de los menores de edad registrados.

¿Qué beneficiarios recibirán pago de la Beca Rita Cetina para este mes de noviembre?

De acuerdo con lo notificado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este mes de noviembre, ningún beneficiario recibirá el pago de la Beca Rita Cetina, de mil 900 pesos.

Lo anterior, ya que como se mencionó anteriormente, el depósito más reciente de este programa social se llevó a cabo el pasado mes de octubre.

Dado que las dispersiones se realizan cada dos meses, es decir, de manera bimestral, el próximo pago estimado para todos los beneficiarios sería en el mes de diciembre, de acuerdo a los tiempos previstos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Este mes de noviembre no habrá pagos de la Beca Rita Cetina para ningún beneficiario. Foto: Archivo/Infobae México.

Cabe aclarar que este mes de noviembre tampoco los nuevos beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos de la Beca Rita Cetina.

Durante el mes de septiembre se realizó el registro de nuevas personas, es decir, de quienes acaban de ingresar a escuelas secundarias públicas en todo el país.

Se prevé que sea en el mes de diciembre cuando se lleve a cabo el pago de este programa social para estos beneficiarios, así como de los anteriores.

