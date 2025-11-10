Alito Moreno califica arresto de agente implicado en el caso Colosio como: “otro distractor de de la narcodictadura”

El presidente del PRI acusa al gobierno de MORENA de utilizar el caso Colosio como distractor ante la crisis de violencia en el país. Crédito: Cuartoscuro

Las reacciones no se hicieron esperar en el ámbito político tras el arresto de Jorge Antonio “N” por su presunta implicación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Para Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, la detención tiene un trasfondo político y representa, en sus palabras, una maniobra del actual gobierno para desviar la atención pública.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Alito Moreno expresó que la administración de MORENA recurre a “distractores”, reviviendo el caso Colosio para “tapar el cochinero en el que tienen hundido al país", manifestó.

Moreno no escatimó señalamientos y elevó el tono de sus acusaciones, responsabilizando a la administración, a la que se refirió como “narco gobierno”, de manipular la memoria de un “priista excepcional para cubrir su ineptitud", escribió el líder partidista.

Jorge Antonio “N”, exagente del CISEN, fue uno de los primeros detenidos tras el asesinato de Colosio por pruebas de sangre y residuos de disparo. Edición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El presidente del PRI subrayó que, a diferencia de lo que percibe en el gobierno actual, en su partido “hay experiencia, hay oficio, hay capacidad. Sabemos gobernar, no hacer circo, maroma y teatro como los ineptos morenarcos", apuntó.

Moreno también defendió la trayectoria de su partido, asegurando que los priistas han entregado resultados y que están listos para “poner orden” y “regresarle el rumbo a México”. “¡El PRI sí sabe gobernar!”, enfatizó en su mensaje la mañana de este 9 de noviembre.

El arresto de Jorge Antonio “N” en Tijuana se llevó a cabo el pasado 8 de noviembre, tras una operación coordinada con una ficha roja de Interpol, según reportó la Fiscalía General de la República (FGR). La aprehensión fue confirmada por Infobae México mediante consulta en el Registro Nacional de Detenciones.

Moreno califica a la administración actual como “narco gobierno” y la responsabiliza de manipular la memoria de Colosio para encubrir su ineptitud. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Jorge Antonio “N” fue identificado por la FGR como antiguo agente del desaparecido CISEN y actual directivo de Peak Growth Capital. Su historial en el caso Colosio se remonta a los momentos inmediatamente posteriores al asesinato. En ese entonces, fue uno de los primeros detenidos debido a que vestía una chamarra manchada con sangre de Colosio y presentó un resultado positivo en la prueba de rodizonato de sodio, análisis utilizado para detectar residuos de disparo.

La participación de Jorge Antonio “N” en Lomas Taurinas, según la FGR, estuvo vinculada a su función como agente del CISEN a cargo de la cobertura de seguridad del entonces candidato presidencial del PRI. Las pruebas recabadas por la autoridad hallaron rastros de sangre de la víctima en su ropa, además de resultados químicos que sugieren su presencia durante los disparos.

En versiones reportadas por Contralínea y citadas en el reporte original, la FGR también señaló la implicación de Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del CISEN, a quien acusa de encubrimiento y de facilitar la huida del segundo implicado en Tijuana el día del asesinato.