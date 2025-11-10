México

Alito Moreno califica arresto de agente implicado en el caso Colosio como: “otro distractor de de la narcodictadura”

El líder del PRI denunció que la captura de Jorge Antonio “N” busca desviar la atención pública

Guardar
El presidente del PRI acusa
El presidente del PRI acusa al gobierno de MORENA de utilizar el caso Colosio como distractor ante la crisis de violencia en el país. Crédito: Cuartoscuro

Las reacciones no se hicieron esperar en el ámbito político tras el arresto de Jorge Antonio “N” por su presunta implicación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Para Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, la detención tiene un trasfondo político y representa, en sus palabras, una maniobra del actual gobierno para desviar la atención pública.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Alito Moreno expresó que la administración de MORENA recurre a “distractores”, reviviendo el caso Colosio para “tapar el cochinero en el que tienen hundido al país", manifestó.

Moreno no escatimó señalamientos y elevó el tono de sus acusaciones, responsabilizando a la administración, a la que se refirió como “narco gobierno”, de manipular la memoria de un “priista excepcional para cubrir su ineptitud", escribió el líder partidista.

Jorge Antonio “N”, exagente del
Jorge Antonio “N”, exagente del CISEN, fue uno de los primeros detenidos tras el asesinato de Colosio por pruebas de sangre y residuos de disparo. Edición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El presidente del PRI subrayó que, a diferencia de lo que percibe en el gobierno actual, en su partido “hay experiencia, hay oficio, hay capacidad. Sabemos gobernar, no hacer circo, maroma y teatro como los ineptos morenarcos", apuntó.

Moreno también defendió la trayectoria de su partido, asegurando que los priistas han entregado resultados y que están listos para “poner orden” y “regresarle el rumbo a México”. “¡El PRI sí sabe gobernar!”, enfatizó en su mensaje la mañana de este 9 de noviembre.

El arresto de Jorge Antonio “N” en Tijuana se llevó a cabo el pasado 8 de noviembre, tras una operación coordinada con una ficha roja de Interpol, según reportó la Fiscalía General de la República (FGR). La aprehensión fue confirmada por Infobae México mediante consulta en el Registro Nacional de Detenciones.

Moreno califica a la administración
Moreno califica a la administración actual como “narco gobierno” y la responsabiliza de manipular la memoria de Colosio para encubrir su ineptitud. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Jorge Antonio “N” fue identificado por la FGR como antiguo agente del desaparecido CISEN y actual directivo de Peak Growth Capital. Su historial en el caso Colosio se remonta a los momentos inmediatamente posteriores al asesinato. En ese entonces, fue uno de los primeros detenidos debido a que vestía una chamarra manchada con sangre de Colosio y presentó un resultado positivo en la prueba de rodizonato de sodio, análisis utilizado para detectar residuos de disparo.

La participación de Jorge Antonio “N” en Lomas Taurinas, según la FGR, estuvo vinculada a su función como agente del CISEN a cargo de la cobertura de seguridad del entonces candidato presidencial del PRI. Las pruebas recabadas por la autoridad hallaron rastros de sangre de la víctima en su ropa, además de resultados químicos que sugieren su presencia durante los disparos.

En versiones reportadas por Contralínea y citadas en el reporte original, la FGR también señaló la implicación de Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del CISEN, a quien acusa de encubrimiento y de facilitar la huida del segundo implicado en Tijuana el día del asesinato.

Temas Relacionados

Luis Donaldo ColosioAlito Moreno PRI CISENLomas Taurinasmexico-noticias

Más Noticias

K-pop: las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes México

El éxito mundial de PSY, Gangnam Style, fue clave para que el K-pop tuviera su pase de acceso a la industria musical de occidente

K-pop: las 10 canciones que

Rocío Nahle propone aumento salarial del 25% en el Presupuesto 2026 de Veracruz

El proyecto de presupuesto también contempla incrementos para los principales funcionarios del gabinete estatal

Rocío Nahle propone aumento salarial

América vs Monterrey Femenil cuartos de final en vivo: Daniela Monroy sale expulsada por doble amarilla

Con un marcador de 3 - 0, las águilas se acercan a la semifinal del campeonato Apertura 2025

América vs Monterrey Femenil cuartos

Secretaría de Finanzas de CDMX alerta por sitio web falso para venta de vehículos

La dependencia capitalina dio a conocer la página oficial para realizar los trámites necesarios

Secretaría de Finanzas de CDMX

Resultados Sorteo Zodiaco 1725 Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 9 de noviembre 2025

Quienes resulten ganadores contarán con un plazo de 60 días a partir de la publicación de los resultados para reclamar su premio

Resultados Sorteo Zodiaco 1725 Lotería
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto informante de

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

Investigación por homicidio lleva al aseguramiento de bultos con casi media tonelada de metanfetamina en Sonora tras cateo

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Jorge Medina, ex vocalista de

Jorge Medina, ex vocalista de Arrolladora Banda el Limón, recuerda su etapa de alcoholismo: “Meses tomando diario”

Alexis Ayala le responde a Ninel Conde por compararlo con Nawat, agresor de Fátima Bosch, Miss Universo México

Mariana Echeverría se lanza contra ‘Cuéntamelo Ya’ por informar supuesta muerte de su hijo: “No podía esperar menos”

Por esta razón Luis Miguel fue rechazado para cantar en Bellas Artes, aunque quiso hacerlo como Juan Gabriel

El influencer Dr. Miguel Padilla quedó flechado por Karina Torres de Las Perdidas: “Cuando quiera, aquí estoy”

DEPORTES

Sheinbaum felicita a la Selección

Sheinbaum felicita a la Selección Nacional por su tercer lugar en el mundial Sub-17

América vs Monterrey Femenil cuartos de final en vivo: Monroy sale expulsada por doble amarilla

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador

¿Cómo quedará el México vs Suiza Sub-17 de acuerdo a la IA?