México

“Morena es una tragedia para el país”: Alito Moreno culpa al gobierno por el asesinato de Carlos Manzo

El dirigente nacional del PRI arremetió contra el gobierno federal y estatal tras el homicidio del alcalde de Uruapan

Guardar
Alito Moreno culpa al gobierno
Alito Moreno culpa al gobierno por el asesinato de Carlos Manzo. (X/@PRI_Nacional)

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra el gobierno federal y estatal tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

En conferencia de prensa, acusó a las autoridades de haberlo dejado sin protección, pese a que el edil había solicitado apoyo de manera pública ante amenazas del crimen organizado.

Moreno afirmó que la falta de respuesta institucional refleja el grado de abandono en el que se encuentran diversas regiones del país, donde —sostuvo— los grupos delictivos han tomado el control territorial.

Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra el gobierno federal y estatal Crédito: X: @alitomorenoc

“El crimen organizado manda en México”, sentenció, al asegurar que el gobierno ha cedido espacios a los cárteles y dejado a la ciudadanía “a su suerte”.

El líder priista responsabilizó directamente a Morena, al señalar que la violencia se ha intensificado desde que ese partido llegó al poder.

Según dijo, los índices delictivos han alcanzado niveles históricos: más de 230 mil homicidios, 6 mil feminicidios y 5 mil secuestros en lo que va de la actual administración. “Morena es la peor desgracia que le ha ocurrido a nuestro país”, subrayó, frente a militantes y medios de comunicación.

Moreno sostuvo que el caso de Manzo no es un hecho aislado, sino una muestra del “estado fallido” en que, aseguró, se encuentra México.

El dirigente nacional del PRI
El dirigente nacional del PRI señaló a Morena por la cantidad de homicidios registrados. |Crédito: Cuartoscuro

Explicó que en más del 60 por ciento del territorio “no se puede transitar”, pues las decisiones las imponen los cárteles ante la ausencia de autoridad.

“El mensaje fue claro: el crimen organizado le dijo al gobierno ‘aquí mandamos nosotros’, y eso es inaceptable”, expresó.

Asesinato de Carlos Manzo

De acuerdo con el dirigente priista, la muerte del presidente municipal de Uruapan pudo evitarse si las autoridades hubieran atendido las denuncias y peticiones de auxilio.

Reprochó que, pese a los llamados de Manzo, ningún nivel de gobierno actuó para garantizar su seguridad.

“Lo abandonaron, lo dejaron solo. No lo apoyaron ni el gobierno estatal ni el federal”, insistió.

Moreno calificó la omisión como un acto de indolencia y negligencia institucional.

Así fueron los últimos momentos
Así fueron los últimos momentos de vida del alcalde Carlos Manzo, atacado mientras cargaba a su hijo. Crédito: Fb: Carlos Manzo

“Estas son las consecuencias de tener un gobierno incapaz, torpe y sin resultados”, acusó, al advertir que la inacción de las autoridades fortalece a la delincuencia y deja a funcionarios y ciudadanos expuestos.

El dirigente nacional del PRI llamó a replantear la estrategia de seguridad y a no normalizar la violencia.

Aseguró que su partido seguirá exigiendo justicia por el asesinato de Manzo y denunciará cada caso en el que —afirmó— el Estado renuncie a su responsabilidad de proteger a la población.

Hay un gobierno que no atiende, no escucha y no actúa. La violencia no se va a detener con discursos, sino con instituciones fuertes y decisiones firmes”, concluyó.

Temas Relacionados

Alito MorenoMorenaPRICarlos ManzoUruapanMichoacánmexico-noticias

Más Noticias

Detienen al hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum

Los hechos desencadenaron una ola de indignación a nivel nacional

Detienen al hombre que acosó

La Operativa Barredora se adjudica ataque contra policías de Puebla que dejó tres muertos

En el material audiovisual aparecen las letras CJNG

La Operativa Barredora se adjudica

Tras fotografía junto a Geraldine Bazán, Gabriel Soto comparte sí habrá reconciliación

La expareja fue captada junta en un exclusivo concierto de Shakira, lo que desató comentarios en redes sociales

Tras fotografía junto a Geraldine

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 4 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Tris: ganadores y

Autoridades detienen a tres policías por abuso sexual en Morelos, hay uno más prófugo

El secretario de Seguridad del estado dio a conocer la detención de los elementos presuntamente involucrados en los hechos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Operativa Barredora se adjudica

La Operativa Barredora se adjudica ataque contra policías de Puebla que dejó tres muertos

Sentencian a Edgar Hernández Dañu, exdiputado del PT por narcomenudeo en Hidalgo

Detienen a 5 presuntos integrantes del CJNG con armas y drogas en Chiapas

Amenazan a integrantes del Movimiento del Sombrero en Uruapan, Michoacán, tras asesinato de Carlos Manzo

Cae “El 8”, objetivo prioritario en Guerrero acusado de asesinar a un policía

ENTRETENIMIENTO

Tras fotografía junto a Geraldine

Tras fotografía junto a Geraldine Bazán, Gabriel Soto comparte sí habrá reconciliación

Casa de Julián Figueroa en Veracruz se incendia en pleno conflicto legal por su herencia

Lupita Jones aplaude la reacción de Fátima Bosch ante insultos de Nawat Itsaragrisil

Los 10 podcasts más populares de Spotify México en este inicio de semana

Disney+ México: conoce las películas que arrasan al inicio de noviembre

DEPORTES

Este sería el campeón mexicano

Este sería el campeón mexicano que peleará con Edgar Berlanga tras haber perdido con Canelo Álvarez

David Faitelson confirma que Mauricio Ymay llega a TUDN: este fue el mensaje que dedicó al ex reportero de ESPN

Cruz Azul vs Pumas: precios de los boletos para el partido de la jornada 17 del Apertura 2025

Baja sensible para el Tri: Santi Giménez no estará en la Fecha FIFA de noviembre

Santiago Gimenez rompe el silencio sobre su lesión: “Nos vemos pronto”