“Ha hundido a México en el infierno de la violencia”: Alito Moreno arremete contra Morena por el asesinato de regidora de Oaxaca

Alejandro Moreno responsabilizó a Morena por el asesinato de Guadalupe Urbán Ceballos en Oaxaca y denunció violencia incontrolable en México. | X- Alejandro Moreno

La reacción de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI realizó la noche de este 6 de noviembre a través de su cuenta de X (antes Twitter) su postura frente al asesinato de Guadalupe Urbán Ceballos, regidora en San Juan Cacahuatepec, Oaxaca. El líder priista sostuvo que la actual administración federal, encabezada por Morena, ha permitido un entorno de violencia incontrolable en el país.

Enfatizando las consecuencias de este contexto, Alito Moreno escribió: “Morena ha hundido a México en el infierno de la violencia. Hoy, asesinaron a plena luz del día a Guadalupe Urbán Ceballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, cuando iba a un evento por la paz”. El líder del PRI vinculó la inseguridad a una “consecuencia directa de un régimen criminal, cobarde e incompetente”. Remarcó la sensación de riesgo que viven los funcionarios públicos y responsabilizó a Morena de haberle entregado el país al crimen organizado.

Alito Moreno subrayó que cada asesinato representa una denuncia pública de la supuesta complicidad de las autoridades gubernamentales, y denunció el silencio ante los crímenes: “Callan, encubren, maquillan cifras y reparten culpas, mientras el pueblo vive con miedo y los políticos que levantamos la voz estamos en riesgo de muerte”. En su mensaje, manifestó su exigencia de justicia para la funcionaria oaxaqueña y para otros funcionarios asesinados recientemente.

El líder del PRI acusa al gobierno federal de complicidad con el crimen organizado tras el homicidio de la regidora del PVEM. (X/@PRI_Nacional)

La gravedad del crimen conmocionó no solo a la sociedad oaxaqueña, sino también al ámbito político nacional. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el hallazgo del cuerpo sin vida de Guadalupe Urbán fue reportado la mañana del 6 de noviembre, en un camino ubicado entre San Juan Cacahuatepec y San Antonio Ocotlán. La Vicefiscalía Regional de la Costa recibió el aviso y envió a especialistas para ejecutar las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos.

Autoridades explicaron que existe coordinación entre los tres niveles de gobierno para intensificar la seguridad en la región y procurar el esclarecimiento del crimen. Asimismo, prometieron un seguimiento puntual de todas las líneas de investigación.

Guadalupe Urbán Ceballos ocupaba el puesto de regidora de Parques y Jardines en el gobierno municipal de San Juan Cacahuatepec y era integrante activa del Partido Verde Ecologista de México. Su designación, según fuentes oficiales, fue por representación proporcional en la administración local. En redes sociales y diversos medios circuló la versión de que la víctima se dirigía a un acto oficial cuando ocurrió el ataque, presuntamente a balazos.

Guadalupe Urbán Ceballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, fue asesinada cuando se dirigía a un evento por la paz. Crédito: Redes Sociales

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, lamentó el asesinato. En un mensaje informó que las labores de investigación y recolección de pruebas están en marcha. “Confiamos en que este crimen no quedará impune y reiteramos nuestro compromiso en la lucha contra todos los tipos de violencias que afectan a las mujeres”, expresó el mandatario estatal.

La Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca condenó el ataque y exhortó a las autoridades a actuar con perspectiva de género y apego estricto a los protocolos vigentes. Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México confirmó la pertenencia partidista de la regidora y lamentó el hecho en sus redes sociales.