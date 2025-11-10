Alexis Ayala le responde a Ninel Conde por compararlo con Nawat, agresor de Fátima Bosch, Miss Universo México

Ninel Conde compara el comportamiento de Alexis Ayala en 'La casa de los famosos México' con el escándalo de Miss Universo 2025 (Archivo)

El reciente conflicto entre Ninel Conde y Alexis Ayala ha cobrado notoriedad tras la comparación que la actriz realizó entre el comportamiento del actor y el escándalo internacional que involucró a Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en el certamen de Miss Universo 2025.

La controversia surgió a raíz de un comentario de Conde en redes sociales, donde equiparó la actitud de Ayala en el reality “La casa de los famosos México” con la conducta del empresario tailandés hacia la representante mexicana en el concurso de belleza.

El incidente que detonó la polémica internacional ocurrió durante un evento previo a la septuagésima cuarta edición de Miss Universo. Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, increpó a Fátima Bosch por no promocionar a Tailandia, país anfitrión, en sus redes sociales.

El incidente entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025 desata polémica internacional por acusaciones de desacato (Instagram)

Bosch argumentó que ese tipo de publicaciones debía coordinarse con su equipo, ya que no había recibido indicaciones al respecto. La respuesta provocó la molestia del empresario, quien, según testigos, la acusó de “desacato” y la calificó de “tonta”, además de solicitar la intervención del personal de seguridad. Ante la tensión, Bosch abandonó el lugar acompañada por otras concursantes que manifestaron su solidaridad.

La reacción de la organización de Miss Universo no se hizo esperar: se anunció que las actividades de Nawat Itsaragrisil quedarían “nulas o limitadas” y que se analizaban posibles medidas “corporativas y legales” por su comportamiento. El propio empresario ofreció disculpas públicas y, entre lágrimas, aseguró que no tuvo intención de ofender a nadie.

En México, la situación generó un amplio debate en el mundo del espectáculo. El influencer Aarón Mercury, conocido por su participación en “La Casa de los Famosos México 2025”, publicó un video en TikTok en el que expresó su apoyo a Fátima Bosch y celebró su valentía.

La organización de Miss Universo limita las actividades de Nawat Itsaragrisil tras su enfrentamiento con la representante mexicana (Archivo)

Fue en los comentarios de ese video donde Ninel Conde intervino, afirmando que la experiencia de Bosch era similar a la que ella, junto a Priscila Valverde y Mariana Botas, vivió con Alexis Ayala en el reality de Televisa. Conde destacó que, a diferencia de su caso, la modelo tabasqueña sí recibió respaldo tanto de la organización como del público.

La actriz escribió: “Lo mismo que hizo Alexis con Priscila y Mariana. Bravo por esta mexicana que sí contó con el apoyo de sus compañeras”. Aunque Conde eliminó su comentario poco después, usuarios de redes sociales capturaron la publicación y la viralizaron.

Aarón Mercury respalda públicamente a Fátima Bosch y destaca su valentía en redes sociales (Captura de pantalla)

La reacción de Alexis Ayala fue diametralmente opuesta a la confrontación. Durante una transmisión en vivo en TikTok, el actor optó por una postura conciliadora y evitó alimentar la controversia. Refiriéndose al comentario de Ninel Conde, Ayala manifestó: “Ya lo vi. Miren, todos tienen su opinión; cada quien vivió las cosas a su manera, cada uno tiene su verdad… y también está la verdad que el público percibe. La realidad es que todos lo vivimos diferente”.

El actor concluyó su intervención subrayando su deseo de mantener relaciones positivas y alejarse de cualquier vínculo conflictivo: “Yo, hacia adelante, les deseo lo mejor a todos, que vivan felices y con alegría. No me interesan los vínculos nocivos, no los quiero en mi vida. Necesito relaciones sanas y positivas, que me inspiren a dar lo mejor de mí. Estos lives me motivan a seguir adelante y a mostrar mi mejor versión. Agradezco mucho todo lo que me escriben”.

El actor no quiso entrar en polémica. Crédito: TikTok

La controversia, que comenzó con un incidente en un certamen internacional, ha puesto en el centro del debate la dinámica de los realities mexicanos y la forma en que sus protagonistas gestionan los conflictos públicos.