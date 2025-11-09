México

Paseaba a su perro cuando fue detenido por policías, horas más tarde murió: familia denuncia abuso de autoridad

La familia del joven lo estuvo buscando por 24 horas, posteriormente les avisaron que habían entrado el cuerpo en la vía pública

Vecinos de la alcaldía Venustiano
Vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza captaron el momento en que elementos de la SSC golpeaban al joven de 21 años que había salido a pasear a su mascota (Capturas de pantalla)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer la detención de tres de sus elementos por su probable participación en el asesinato de un joven de 21 años identificado como Erick Omar, quien habría salido a pasear a su mascota, el pasado 4 de noviembre en las inmediaciones de la alcaldía Venustiano Carranza.

La secuencia de los hechos comenzó el martes 4 de noviembre, cuando Erick Omar fue detenido por elementos del sector Consulado en la calle Soledad, en donde un vecino registró el momento en que tres oficiales sometieron al joven; uno de ellos lo golpeó mientras permanecía en el suelo. Posteriormente, los agentes lo arrastraron y lo subieron a una patrulla del sector Congreso.

Esa fue la última vez que la familia tuvo noticias de él con vida, según relataron, además, aseguraron que la búsqueda de los familiares se extendió por delegaciones y hospitales de la ciudad, sin obtener respuesta.

“Al día siguiente pensamos que iba a llegar, no llegó. Lo estuvimos buscando en delegaciones, no lo encontramos; hospitales, no lo encontramos”, narró Itzel Hernández, tía del joven, a TV Azteca.

De acuerdo con las declaraciones, el joven fue encontrado dos días después, cuando recibieron la noticia de su muerte. “Nos lo entregan muerto. A las cuatro de la tarde nos dan la noticia que él ya está muerto”, agregó la tía.

El cuerpo de Erick Omar fue hallado en la calle Miguel Negrete, lejos del lugar donde fue detenido. La familia denunció que presentaba múltiples golpes y responsabilizó directamente a los policías por su fallecimiento.

“El cuerpo tiene muchos golpes, los policías lo golpearon brutalmente”, afirmó Itzel Hernández.

Hasta el momento, los familiares aseguran que ninguna autoridad les ha explicado el motivo de la detención ni la razón de la violencia ejercida contra el joven.

Por otra parte, la Fiscalía capitalina ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Por su parte, la SSC CDMX emitió una tarjeta informativa en la que comunicó la identificación y captura de los oficiales implicados, así como el cese del director de la sección correspondiente.

“Los oficiales fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración y continuar con las indagatorias, en las que esta Secretaría colaborará estrechamente para determinar el actuar policial y deslindar responsabilidades. En tanto, el Director del sector encargado de la supervisión de los elementos, será cesado del cargo”, informó la SSC CDMX.

La SSC dio a conocer
La SSC dio a conocer la detención de los elementos de seguridad (@SSC_CDMX)

