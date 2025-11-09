Mermelada de limón: una receta económica y antiinflamatoria con solo 4 ingredientes

La mermelada de limón antiinflamatoria es una opción sofisticada y saludable para transformar tus rutinas de desayuno o merienda. Imaginá arrancar el día con una tostada crujiente y una mermelada casera que no sólo deleita el paladar con su frescura cítrica, sino que aporta verdaderos beneficios para tu bienestar.
A diferencia de las mermeladas industriales, que suelen tener exceso de azúcares y conservantes, esta versión casera combina el poder del limón, la chía y la miel, creando una mezcla deliciosa que equilibra sabor, aroma y nutrición.
En esta receta, el protagonista que es el limón, se combina con semillas de chía, una fuente extraordinaria de omega 3 y fibra, potencializando el efecto antiinflamatorio y mejorando la textura de la mermelada. Mientras que la miel, además de endulzar de forma natural, suma enzimas y micronutrientes beneficiosos para el organismo.
Mermelada de limón antiinflamatoria, paso a paso
La mermelada de limón antiinflamatoria se elabora a partir de ingredientes frescos y fáciles de hallar, con un proceso sencillo que invita a disfrutar de la cocina casera.
Utilizar limones frescos, chía y miel, aporta antioxidantes, fibra y un dulzor natural, todo en una receta libre de conservantes y azúcares refinados
Ingredientes
- 4 limones chicos.
- Ralladura de medio limón.
- 2 o 3 cucharadas de semillas de chía.
- Miel a gusto para endulzar (aproximadamente 2 a 3 cucharadas, ajustable).
- 1 taza de agua.
Preparación:
- Pelar los limones y cortalos en trozos pequeños, retirando las semillas.
- Colocar los trozos de limón en una olla, sumar la taza de agua y la ralladura de medio limón.
- Llevar la olla al fuego y, una vez que hierva, cocinar a fuego medio-bajo durante 1 hora, revolviendo de vez en cuando para evitar que se peque.
- Una vez tiernos los limones y con textura de compota, retiralos del fuego.
- Añadir las semillas de chía y mezclar bien. Opcionalmente, se puede procesar la preparación para que quede más homogénea.
- Agregar miel a gusto mientras la mezcla aún está tibia, revolviendo bien para endulzar de manera uniforme.
- Dejarla enfriar y luego colocar en frascos limpios y secos. Guardar en la heladera.
La mermelada de limón antiinflamatoria puede conservarse en la heladera durante 1 semana, bien tapada en frascos limpios. No contiene conservantes artificiales, por lo que es recomendable consumirla dentro de ese tiempo para aprovechar su sabor y frescura.