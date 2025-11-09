Mermelada de limón: una receta económica y antiinflamatoria con solo 4 ingredientes

La mermelada de limón antiinflamatoria ofrece una alternativa saludable y sofisticada para el desayuno o la merienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mermelada de limón antiinflamatoria es una opción sofisticada y saludable para transformar tus rutinas de desayuno o merienda. Imaginá arrancar el día con una tostada crujiente y una mermelada casera que no sólo deleita el paladar con su frescura cítrica, sino que aporta verdaderos beneficios para tu bienestar.

A diferencia de las mermeladas industriales, que suelen tener exceso de azúcares y conservantes, esta versión casera combina el poder del limón, la chía y la miel, creando una mezcla deliciosa que equilibra sabor, aroma y nutrición.

En esta receta, el protagonista que es el limón, se combina con semillas de chía, una fuente extraordinaria de omega 3 y fibra, potencializando el efecto antiinflamatorio y mejorando la textura de la mermelada. Mientras que la miel, además de endulzar de forma natural, suma enzimas y micronutrientes beneficiosos para el organismo.

El limón, la chía y la miel se combinan en una receta casera que equilibra sabor, aroma y nutrición sin conservantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mermelada de limón antiinflamatoria, paso a paso

La mermelada de limón antiinflamatoria se elabora a partir de ingredientes frescos y fáciles de hallar, con un proceso sencillo que invita a disfrutar de la cocina casera.

Utilizar limones frescos, chía y miel, aporta antioxidantes, fibra y un dulzor natural, todo en una receta libre de conservantes y azúcares refinados

Ingredientes

4 limones chicos. Ralladura de medio limón. 2 o 3 cucharadas de semillas de chía. Miel a gusto para endulzar (aproximadamente 2 a 3 cucharadas, ajustable). 1 taza de agua.

Preparación:

Pelar los limones y cortalos en trozos pequeños, retirando las semillas. Colocar los trozos de limón en una olla, sumar la taza de agua y la ralladura de medio limón. Llevar la olla al fuego y, una vez que hierva, cocinar a fuego medio-bajo durante 1 hora, revolviendo de vez en cuando para evitar que se peque. Una vez tiernos los limones y con textura de compota, retiralos del fuego. Añadir las semillas de chía y mezclar bien. Opcionalmente, se puede procesar la preparación para que quede más homogénea. Agregar miel a gusto mientras la mezcla aún está tibia, revolviendo bien para endulzar de manera uniforme. Dejarla enfriar y luego colocar en frascos limpios y secos. Guardar en la heladera.

Las semillas de chía aportan omega 3 y fibra, potenciando el efecto antiinflamatorio de la mermelada de limón casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mermelada de limón antiinflamatoria puede conservarse en la heladera durante 1 semana, bien tapada en frascos limpios. No contiene conservantes artificiales, por lo que es recomendable consumirla dentro de ese tiempo para aprovechar su sabor y frescura.