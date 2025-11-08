México

Cateo en la Gustavo A. Madero lleva al aseguramiento de droga y animales exóticos en la CDMX

En la vivienda también se localizaron varios ejemplares de fauna silvestre en situación irregular, lo que motivó la intervención de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA)

Cateo en la Gustavo A.
Cateo en la Gustavo A. Madero lleva al aseguramiento de droga y animales exóticos en la CDMX. Foto: x.com/@PabloVazC

Durante un operativo en la colonia El Tepetatal, en la alcaldía Gustavo A. Madero, autoridades de la Ciudad de México realizaron el aseguramiento de diversas dosis de droga y el rescate de animales exóticos considerados especies protegidas. La orden de cateo permitió a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en colaboración con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y fuerzas federales, ingresar a un inmueble localizado sobre la calle José Rolón tras denuncias de supuesta distribución de estupefacientes.

Según información oficial, dentro de la propiedad se incautaron 17 bolsas con material sintético, una bolsa negra con cerca de 30 kilogramos de una hierba verde con características propias de la marihuana y 124 dosis de la misma sustancia contenidas en envoltorios de diferentes colores. La autoridad precisó que todos los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público para dar inicio a las debidas investigaciones.

En la vivienda también se localizaron varios ejemplares de fauna silvestre en situación irregular, lo que motivó la intervención de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA). Entre las especies halladas se encuentran dos tucanes esmeraldas, una víbora de cascabel, un loro corona blanca, dos lagartijas espinosas, una lagartija falsa escorpión, una boa constrictora, dos pericos de frente naranja, una pitón bola, dos ninfas y dos lagartos conocidos como “Jesucristo”. Estos animales fueron trasladados y quedaron resguardados bajo supervisión veterinaria especializada.

Durante el cateo, el personal policial detectó en el sitio la presencia de una mujer de 87 años en condición aparente de vulnerabilidad, quien recurrió al lugar en busca de refugio ante las bajas temperaturas. De acuerdo con el comunicado de la SSC, se determinó que su presencia no estaba relacionada con el aseguramiento de droga ni con los animales encontrados; una de sus familiares quedó a cargo de su resguardo.

Las autoridades sellaron el predio y mantuvieron vigilancia policiaca para preservar los indicios, mientras se revisan las circunstancias en las que operaba el inmueble en esa zona del norte de la ciudad. La declaración oficial detalló: “La SSC y la FGJ reiteran su compromiso de trabajar para identificar y detener a los generadores de violencia, combatir delitos de alto impacto y construir una ciudad más segura, justa y en paz”, expresó la dependencia capitalina en su boletín.

Las investigaciones siguen abiertas a fin de esclarecer plenamente el origen tanto de los animales protegidos como de las sustancias aseguradas y determinar posibles responsabilidades penales vinculadas al caso.

