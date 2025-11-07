México

Baile de Ángela Aguilar en su gira es comparado por internautas con el show de Cazzu

El concierto de la cantante provocó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales

El concierto de la cantante
El concierto de la cantante provocó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales.

El regreso a los escenarios de Ángela Aguilar tras un año alejada de los conciertos generó debate en redes sociales por las similitudes entre su show y el de Cazzu. El 7 de noviembre, la intérprete mexicana inauguró su gira ‘Libre Corazón’ en The Pavilion at Toyota Music Factory, en Irving, Texas, en un evento marcado por la polémica.

La puesta en escena de la hija de Pepe Aguilar incluyó varios elementos teatrales, como la presencia de mariachis, músicos de orquesta y la participación de un bailarín en uno de los números destacados. Durante la interpretación de “El Equivocado”, la cantante apareció sola en el escenario, mientras el público esperaba la aparición del inesperado acompañante. Un bailarín masculino se colocó a su lado, tomó la cintura de la artista y ejecutó pasos de ballet a su alrededor, para luego seguir con varias vueltas con la cantante.

Al finalizar la canción, el bailarín le iba a entregar un ramo de rosas rojas que, por indicación de la intérprete, fue repartido entre los fanáticos de la primera fila.

Ángela Aguilar con bailarín durante su concierto en Texas. (Tiktok: angelaaafans0810)

Distintos usuarios en redes sociales señalaron similitudes entre la propuesta escénica de Aguilar y la presentada por Julieta Cazzuchelli, expareja de Nodal, durante la gira “Latinaje”. El espectáculo de la artista argentina se caracterizó por un enfoque musical y teatral dividido en escenas, con acompañamiento orquestal, utilería especial, cambios de vestuario y la participación constante de un bailarín en una coreografía de tango.

La comparación llegó a ocupar lugar central en plataformas digitales, donde se analizaron elementos coreográficos, la interacción con bailarines y el carácter teatral de ambas puestas en escena.

“No lo hacía antes por qué es así”, “Ni Temu se atrevió a tanto”, “Ayúdate tantito”, “Eso parece show de secundaria”, “Díganme que no es montaje”, “Parece vals de 15 años”, “Quiso hacer el mismo show de Cazzu”, son algunos de los comentarios que circulan en plataformas como TikTok y X.

Ángela presentó un número de
Ángela presentó un número de baile durante el tema "El Equivocado". (Captura de pantalla @angelaaafans0810)

Ángela Aguilar comenzó su tour en Estados Unidos, acompañada momentos antes por Christian Nodal. La cantante publicó en redes sociales un video donde su esposo le da un beso y un abrazo antes de partir al recinto en Texas. Ambos aparecen descendiendo de un avión privado y suben juntos a una camioneta, escena que motivó numerosos comentarios en redes. La secuencia generó opiniones sobre la vida personal de la pareja y su impacto en la promoción artística. Nodal no asistió al concierto, ya que actualmente realiza su propia gira por el mismo país.

