“Somos peloncitas”: Ángela Aguilar asume el apodo que le gritan en redes durante concierto en EEUU

(Youtube)

Ángela Aguilar arrancó oficialmente su gira Libre Corazón Tour el pasado 6 de noviembre en Dallas, Texas, y aunque buscaba que el concierto marcara un nuevo comienzo en su carrera, uno de los momentos más comentados no fue precisamente musical.

Durante su presentación, la cantante decidió interactuar con el público, y terminó provocando una inesperada ola de reacciones en redes sociales luego de referirse a sí misma —y a una fan— como “pelona”, el mismo apodo con el que ha sido objeto de burlas desde hace meses.

“Somos peloncitas”: el momento que se volvió viral

Mientras Ángela interpretaba uno de los temas de su repertorio, notó entre el público a una pequeña que sostenía un cartel por su cumpleaños. La artista detuvo el show para dedicarle unas palabras y el gesto se viralizó rápidamente:

Vestuario de Ángela Aguilar en el "Libre Corazón Tour 2025" por EEUU. (Captura de pantalla)

“Estaba cantando ahorita y vi un cartel de una niña que hoy es su cumpleaños, párate para que te vean. Dallas, deséenle un feliz cumpleaños. Ay, te cortaste el pelo como yo, ya las dos somos peloncitas (...) gracias, mi amor, feliz cumpleaños, gracias por estar aquí”.

El público reaccionó entre aplausos mientras la cantante aprovechaba el momento para resaltar la presencia de niños en el evento:

“Hay muchos niños en el show, me encanta que disfruten de la música mexicana, me encanta que este sea un show para niños, para grandes”.

Aunque la escena fue aparentemente tierna, el uso del término “pelona” no pasó desapercibido. El apodo ha sido empleado por internautas para burlarse de la cantante desde que inició su relación con Christian Nodal.

La cantante también le dijo así a una fan (TikTok daniellavea)

Reacciones en TikTok: críticas y burlas tras el concierto

El clip del momento se propagó en TikTok con comentarios divididos. Algunos usuarios destacaron que Ángela Aguilar supo reírse de sí misma, mientras otros consideraron que fue una forma de intentar revertir el mote con el que se le ha atacado.

Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer entre los comentarios más virales:

“Prefiero pagar por ver a Imelda Tuñón”, escribió una usuaria.“Por más bulla que querían hacer se nota que era poca gente”, opinó otro.“Niños y niñas decía, si había puras señoras”, agregó una más.

(Captura de pantalla )

La conversación digital volvió a girar alrededor del intento de la intérprete por mejorar su imagen pública tras meses de controversia.

Pese a las opiniones encontradas, Ángela Aguilar continúa con su gira por Estados Unidos, donde presentará su show Libre Corazón en ciudades como Houston, Phoenix y Los Ángeles.