Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

Emmanuel Macron se encuentra de visita en México para tener reuniones empresariales y de cooperación internacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo | Presidencia de la República

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio a conocer que el entendimiento en el combate al narcotráfico en México es una “lucha que une a todos” los países que quieran combatir la violencia y las actividades criminales en el mundo.

Tras su reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario francés reveló igualmente que la cooperación con la que su país podría iniciar con el apoyo en temas aduanales y de seguridad con México:

“La lucha contra los narcotraficantes nos une a todos como ya lo dijimos con la señora presidenta. Y ¿cuál sería la cooperación entre estrados soberanos que se respetan? Es en ese marco como vamos actuar. Podemos luchar juntos contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad entorno a estos temas, pero la soberanía de cada país tiene que ser respetada", resaltó Macron.

En ese mismo sentido, la mandataria mexicana intervino para responder y decir que los resultados y el apoyo de Francia respecto a estos temas de seguridad se podrá el próximo martes que se muestren los avances en materia de combate a la inseguridad de su administración:

La presidenta Claudia Sheinbaum tomó la palabra para hablar que cooperación en materia de seguridad en México y el mundo se ve en los resultados de su administración en estos temas | Henry Romero / Reuters

“El próximo martes presentamos los resultados en materia de inseguridad del último año un mes que llevamos en el gobierno. Ahí colaboramos con distintos países del mundo, en particular con Francia, y siempre estamos atentos a la seguridad de nuestro país con una estrategia integral que va desde la atención a las causas”, destacó Sheinbaum.

La llegada de Emmanuel Macron a Palacio Nacional

El presidente Emmanuel Macron arribó esta madrugada a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Esto en un encuentro diseñado para reforzar la asociación estratégica entre ambas naciones.

La agenda oficial de ambos mandatarios contempló tres reuniones de alto nivel: primero un diálogo bilateral entre ambos mandatarios; luego un encuentro con sus respectivos gabinetes y, finalmente, una sesión con empresarios de ambos países. Al concluir, ofrecerán una conferencia de prensa para dar cuenta de los avances.

Sheinbaum acordó con Macron el intercambio de códices y firmó tratados de cooperación | Presidencia de la República

Entre los temas que estarán sobre la mesa figuran la cooperación científica, cultural y tecnológica, así como la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea que operará a partir de 2026. También, el gobierno mexicano adelantó que llevará la solicitud de envío del Códice Azcatitlán, un importante testimonio prehispánico que se encuentra en Francia desde hace tiempo.