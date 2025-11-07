México

Emmanuel Macron llega a Palacio Nacional para reunión bilateral con Sheinbaum: estos son los temas que abordarán

Los dos mandatarios encabezarán tres reuniones, una de estas con empresarios y al terminar, ofrecerán una conferencia

Guardar
Sheinbaum recibió a Macron en
Sheinbaum recibió a Macron en Palacio Nacional. | YouTube- Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió esta mañana a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional, donde ambos encabezarán tres reuniones de alto nivel, para abordar diversos temas de cooperación bilateral.

Durante su conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum detalló que junto con Macron encabezará tres reuniones privadas. La primera de estas será un encuentro bilateral entre ambos mandatarios y la segunda, con los miembros de sus respectivos gabinetes de gobierno.

La tercera reunión será con empresarios, sin especificar quiénes o de qué sectores; sin embargo, al finalizar, ambos ofrecerán de forma conjunta una conferencia de prensa, para informar sobre los resultados de dichas reuniones.

“Va a haber una reunión privada, después una reunión de los gabinetes y luego una reunión con empresarios y luego daremos una conferencia de prensa. Esa es la agenda de hoy con el presidente Macron”, dijo la mandataria.

De acuerdo con la agenda de la presidenta Sheinbaum, la conferencia de prensa está prevista para las 12:30 horas, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEmmanuel MacronFranciaPalacio Nacionalmexico-noticias

Más Noticias

Mexicanos perdonan a Yahritza y su Esencia tras colaboración con Rosalía: “La mejor canción de LUX”

Internautas aseguran que ‘La Perla’ es una tiradera contra Rauw Alejandro

Mexicanos perdonan a Yahritza y

App del Buen Fin 2025: cuáles son las funciones, beneficios y cómo descargarla

Estará disponible del 13 al 17 de noviembre para Android y iOS; garantiza compras seguras y planificadas

App del Buen Fin 2025:

Sheinbaum niega recorte a universidades estatales y promete compensar ajustes al IPN y TecNM

La presidenta aseguró que empresas de IA están interesadas en contratar jóvenes mexicanos

Sheinbaum niega recorte a universidades

Sheinbaum buscará diálogo con cooperativa Pascual por afectaciones de impuesto a refrescos: “Los queremos mucho”

La presidenta dijo que la Secretaría de Salud y de Hacienda se pondrán en contacto con la refresquera

Sheinbaum buscará diálogo con cooperativa

“Ya baila como su prima”: comparan a Ángela Aguilar con Majo tras su regreso a los escenarios en EEUU

La hija de Pepe Aguilar inició su gira ‘Libre corazón’

“Ya baila como su prima”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

Aseguran en Culiacán laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en más de 400 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

“Ya baila como su prima”:

“Ya baila como su prima”: comparan a Ángela Aguilar con Majo tras su regreso a los escenarios en EEUU

Frankenstein de Guillermo del Toro ya disponible en México: qué cines la exhiben y cómo ver desde casa

Roger Waters aplaude a Claudia Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez y arremete contra EEUU y Perú

La Granja VIP en vivo hoy 7 de noviembre: ¿La producción asustó a los granjeros?

¿Controlan lo que bebe? Exhiben video del staff de Christian Nodal oliendo y retirando sus bebidas en pleno show

DEPORTES

Gilberto Mora revela interés de

Gilberto Mora revela interés de clubes europeos, pero se enfoca en Xolos de Tijuana: “Solito se va a dar”

Jornada 17 del Apertura 2025: qué se juega cada equipo antes del Play In

¿CR7 en la Comarca Lagunera? Aleco Irarragorri confirma que Portugal analiza concentrarse en Torreón para el Mundial 2026

Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y asegura que “está mejorando” en su salud

Confirman fecha para la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez: “Pleito de unificación”