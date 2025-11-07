Emmanuel Macron llega a Palacio Nacional para reunión bilateral con Sheinbaum: estos son los temas que abordarán

Sheinbaum recibió a Macron en Palacio Nacional. | YouTube- Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió esta mañana a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional, donde ambos encabezarán tres reuniones de alto nivel, para abordar diversos temas de cooperación bilateral.

Durante su conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum detalló que junto con Macron encabezará tres reuniones privadas. La primera de estas será un encuentro bilateral entre ambos mandatarios y la segunda, con los miembros de sus respectivos gabinetes de gobierno.

La tercera reunión será con empresarios, sin especificar quiénes o de qué sectores; sin embargo, al finalizar, ambos ofrecerán de forma conjunta una conferencia de prensa, para informar sobre los resultados de dichas reuniones.

“Va a haber una reunión privada, después una reunión de los gabinetes y luego una reunión con empresarios y luego daremos una conferencia de prensa. Esa es la agenda de hoy con el presidente Macron”, dijo la mandataria.

De acuerdo con la agenda de la presidenta Sheinbaum, la conferencia de prensa está prevista para las 12:30 horas, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

