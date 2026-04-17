Ex delegado morenista de Segob deja el cargo para sumarse a Somos México en tierra de AMLO

Foto: Somos México

Jesús Alí de la Torre deja Morena y anuncia su incorporación a Somos México (Somos MX), organización que busca convertirse en partido político nacional, así lo informó durante un evento en Tabasco.

En una rueda de prensa en Villahermosa, Tabasco, el ex delegado de la Secretaría de Gobernación y exalcalde de Centro confirma su baja del padrón de Morena, lo que le permite sumarse formalmente a la nueva agrupación.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos MX, afirmó que la organización avanza en el trámite para el registro nacional y aseguró: "no será factor de división, sino de unidad de la oposición para ganar la Presidencia de la República en el 2030, porque solo el PRI y el PAN serán insuficientes para derrotar a Morena".

Acosta Naranjo agregó que Somos MX impulsa el relevo generacional y que ninguno de sus dirigentes ocupará cargos de elección popular; además, promueven abrir espacio a jóvenes menores de 35 años para restar poder a las burocracias partidistas.

Durante la conferencia, Jesús Alí de la Torre criticó a Morena por “impulsar la polarización social y el ‘bullying político‘“, situación que, según el exfuncionario, representa un retroceso para México. “Morena sí miente, Morena sí traiciona y sí engaña al pueblo de México”, declaró.

Esta nueva fuerza política ya pidió su registro ante el INE. (X/@SomosMxMexico)

A la rueda de prensa se sumaron Roberto Heycher Cardiel, secretario de Operación Electoral y Alianzas de Somos MX; el exsenador del PRD, Juan Manuel Fócil; y el político Juan José Rodríguez Prats, quien informó que valorará si se afilia a La Fuerza que nos Une, aunque apoyará los esfuerzos para que Somos MX obtenga su registro como partido político nacional.

Morena tiene actitudes soberbias

“Sí, mis aspiraciones se mantienen. Obviamente muy respetuoso del marco y los tiempos legales. Es una plática a profundidad que yo he tenido con el líder y precisamente en la responsabilidad de cumplir con los estatutos, digamos el cargo de alianzas y político que voy a ejercer es precisamente con la libertad de apoyar al partido y obviamente poner cimientos ahí donde también tenemos activos políticos a lo largo y ancho del municipio.

“Y aquí quiero reiterar la convocatoria porque en estas expresiones de quienes nos hemos salido de Morena se nos dice que nos vamos solos en esta actitud de soberbia. - ¿Descartada la dirigencia estatal? - Descartada", subrayó el ex delegado.

De la misma manera, expresó que Morena elige a los candidatos por “dedazo”, por lo que hizo un llamado a que, quienes no estén conformes con estas acciones, se sumen a Somos México.

De la Torre critica a Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP)

Jesús Alí de la Torre pidió la salida inmediata de Daniel Casasus Ruz como titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), al acusar su vínculo con estructuras de negocios privados y denunciar el control presupuestal sin precedentes del funcionario en Tabasco.

Según Alí de la Torre, esta situación contradice las directrices fijadas por la presidencia de la República respecto al ejercicio de recursos públicos y a la neutralidad de los servidores públicos con aspiraciones políticas.

El exdelegado enfatiza que la permanencia de Casasus Ruz representa un riesgo para la transparencia y la equidad electoral, al ser el funcionario con mayor acceso a fondos estatales, conforme sus propias cifras y declaraciones a medios locales. Además, reclama esclarecer el destino de empréstitos millonarios aprobados por el Poder Legislativo y solicita que se informe a detalle sobre el programa ‘Villahermosa 2030’, que ejecuta la dependencia bajo el mando de Casasus Ruz.