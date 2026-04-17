Cómo identificar señales del corazón antes de una emergencia

El ciclo cardíaco es clave para identificar síntomas de enfermedades cardiovasculares y prevenir emergencias de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conocimiento del ciclo del corazón no solo es fundamental para médicos, sino para cualquier persona que busca prevenir enfermedades y responder en emergencias.

Entender cómo funciona el ciclo cardíaco, órgano que mantiene con vida nuestros tejidos al bombear sangre rica en oxígeno, permite identificar síntomas como dolor en el pecho, palpitaciones o falta de aire.

Estas señales pueden advertir a tiempo sobre la aparición de enfermedades cardiovasculares o ayudar a aplicar maniobras correctas de RCP y evitar complicaciones potencialmente mortales, según UNAM Global.

Durante la vida de una persona, el corazón late unas 72 veces por minuto y puede llegar a bombear alrededor de 200 millones de litros de sangre. Esta bomba incansable está estructurada en cuatro cavidades: aurículas y ventrículos, derecho e izquierdo, que funcionan de forma sincronizada para mantener la circulación continua, tanto hacia los pulmones como al resto del cuerpo.

Las llamadas válvulas cardíacas controlan el flujo sanguíneo y evitan que la sangre regrese, garantizando un funcionamiento constante.

La función del corazón depende de dos fases y su sincronización rige la salud

La diástole y la sístole forman las dos fases esenciales del ciclo cardíaco, regulando el suministro de sangre a pulmones y cuerpo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo cardíaco se compone de dos etapas: la diástole (llenado) y la sístole (expulsión). En la primera, el corazón se relaja. Las aurículas envían sangre a los ventrículos, que se expanden y se llenan de manera progresiva. Si este paso se altera, el órgano pierde eficiencia para expulsar la cantidad necesaria de sangre.

Durante la sístole, los ventrículos se contraen y expulsan la sangre a través de las arterias pulmonares y la aorta. Primero, el músculo cardíaco se contrae sin liberar sangre y después, mediante la apertura de las válvulas, se da un desalojo rápido seguido de una expulsión más lenta, dejando siempre una pequeña cantidad en los ventrículos.

La regulación de todo este proceso recae en el sistema nervioso y las hormonas, que ajustan la frecuencia y fuerza con la que el corazón late, por ejemplo, durante el ejercicio o el estrés. Además, el músculo cardíaco contiene células capaces de generar impulsos eléctricos autónomos, lo que le proporciona independencia funcional aunque mantiene interacción con el resto del organismo.

Detectar síntomas y adoptar hábitos saludables reduce los riesgos cardíacos

La actividad física regular de al menos 150 minutos semanales es fundamental para reducir la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mal funcionamiento del ciclo cardíaco puede anticipar problemas de hipertensión arterial, aumento del colesterol o aparición de diabetes tipo 2. Aprender a identificar síntomas como opresión o ardor en el pecho; dolor que se irradia al brazo, cuello o espalda; dificultad para respirar; palpitaciones; mareos; sudoración; náuseas o fatiga extrema es esencial.

Estos signos pueden actuar como señales de alerta, sobre todo en mujeres, personas adultas mayores o quienes padecen diabetes, grupos en los que el típico dolor en el pecho puede no manifestarse.

Frente a la aparición de estos síntomas, la recomendación de los especialistas es buscar atención médica inmediata, ya que una respuesta oportuna puede ser decisiva para salvar la vida del paciente.

Una dieta rica en grasas saludables y baja en sodio, colesterol y alimentos ultraprocesados disminuye riesgos de hipertensión y colesterol alto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física regular es uno de los pilares para reducir el riesgo de enfermedades del corazón. La Organización Mundial de la Salud sugiere al menos 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de actividad intensa a la semana.

Otro factor clave es la alimentación saludable. Disminuir el consumo de grasas saturadas, sal y colesterol, así como limitar alimentos procesados y refrescos, permite prevenir el sobrepeso y la obesidad. Optar por grasas saludables, como las presentes en aguacate, aceite de oliva o pescado rico en omega-3, fortalece el corazón y reduce riesgos.

Evitar sustancias dañinas como el tabaco y el alcohol es otra recomendación central. Fumar daña los vasos sanguíneos y eleva la presión arterial, mientras que el exceso de la bebida aumenta el riesgo de complicaciones cardíacas.

Manejar conocimientos básicos sobre el ciclo cardíaco no solo beneficia en la prevención, también resulta esencial en situaciones de urgencia. La técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP) consiste en realizar compresiones torácicas a una profundidad de un centímetro y a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, alternando ciclos de 30 compresiones con dos ventilaciones.