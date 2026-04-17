México

Haru Matsuri: todo lo que tienes que saber sobre el festival japonés de primavera

El evento contará con actividades y gastronomía

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Tazón de ramen caliente con fideos, huevo partido, cerdo, algas y cebolla verde sobre una mesa de madera
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Haru Matsuri 2026 en la Asociación México Japonesa celebra la primavera para quienes tienen interés en la cultura oriental.

Aunque ya se había realizado un evento del mismo tipo, el festival japonés vuelve en el mes de abril.

El festival se llevará a cabo el 18 y 19 de abril, a partir de las 19:00 hrs.

Esta experiencia cultural incluye gastronomía típica, música en vivo, danza, taiko y un bazar de anime, así como artesanías, ideal para disfrutar la cultura japonesa en un ambiente familiar.

Este video presenta diversas actividades del Festival Haru Matsuri, celebrado en la Asociación México-Japonesa. el 18 y 19 de abril

Detalles Principales del Festival:

  • Fecha: 18 y 19 de abril de 2026.
  • Hora: A partir de las 19:00 hrs.
  • Lugar: Asociación México Japonesa (Fujiyama 144, Col. Las Águilas, Álvaro Obregón, CDMX).
    • Gastronomía: Amplia oferta de comida típica japonesa y más de 15 platillos regionales.
    • Espectáculos: Tambores Taiko, danza y música en vivo.
    • Cultura: Exhibiciones de artes marciales y talleres culturales.
    • Bazar: Venta de productos temáticos, anime, manga y artesanías. Asociación México Japonesa +4

En la edición de este año, la entrada cuesta 120 pesos en preventa por día y los niños menores de 12 años acceden gratis.

Los boletos pueden adquirirse por internet o directamente en la sede de Fujiyama 144, en la colonia Las Águilas, al sur de la Ciudad de México. El horario de actividades es de 13:00 a 19:00 horas.

Música, comida y talleres en un solo recinto

El Haru Matsuri ofrece platillos como ramen, onigiris y bento boxes, junto con pasteles y panes japoneses.

Además, hay puestos de artesanías, ropa, mangas y accesorios inspirados en la cultura nipona. Durante los dos días se presentan conciertos, exhibiciones de artes marciales y danzas tradicionales.

Según la propia Asociación México Japonesa, el festival busca profundizar el intercambio cultural y fortalecer los lazos entre ambos países a través de actividades para todas las edades.

Los organizadores destacan que el cupo es limitado y recomiendan asegurar los accesos con anticipación para no quedarse fuera.

Entre las actividades destacadas figuran talleres de arte, karaoke y experiencias inmersivas. El evento también coincide con la celebración de Kodomo No Hi, el Día del Niño en Japón, que incluye dinámicas y sorpresas especiales para los más pequeños.

Asociación México Japonesa

La Asociación México Japonesa es una organización fundada en 1961 que promueve el intercambio cultural, social y educativo entre México y Japón.

La asociación funciona como punto de encuentro para la comunidad japonesa y nikkei (descendientes de japoneses) en México, así como para quienes tienen interés en la cultura japonesa.

El Festival Natsu Matsuri y el Festival Otaku celebran la cultura asiática y japonesa con actividades artísticas y participativas en la capital. (FB: Asociación México Japonesa, A. C.)
El Festival Natsu Matsuri y el Festival Otaku celebran la cultura asiática y japonesa con actividades artísticas y participativas en la capital. (FB: Asociación México Japonesa, A. C.)

Ofrece clases de idioma japonés, actividades culturales, talleres, exposiciones, festivales y servicios de asesoría para la comunidad japonesa residente en el país.

En sus instalaciones operan un restaurante japonés, salones de eventos, biblioteca, jardines y espacios para artes marciales y otras actividades tradicionales. Además, la asociación organiza festivales abiertos al público como el Haru Matsuri (de primavera) y el Akimatsuri (de otoño), que buscan acercar la cultura japonesa a la sociedad mexicana.

La Asociación México Japonesa mantiene vínculos con instituciones japonesas y mexicanas, y trabaja en la difusión de la cultura y el fortalecimiento de la amistad entre ambos países.

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