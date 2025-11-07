México

Jornada 17 del Apertura 2025: qué se juega cada equipo antes del Play In

Entre el 7 y el 9 de noviembre se disputará la fecha decisiva del Apertura 2025

Guardar
Cinco equipos mantienen vivas sus
Cinco equipos mantienen vivas sus aspiraciones de llegar al Play In. (Especial)

La fase regular del Apertura 2025 llega a su cierre con una última jornada que definirá los boletos restantes al Play In y el liderato general.

Cinco equipos mantienen vivas sus aspiraciones de clasificación, mientras América, Cruz Azul y Tigres pelean por la cima.

Además, la fecha marcará la lucha final por el título de goleo entre Armando González (Chivas), Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis), en una jornada que se disputará del 7 al 9 de noviembre.

Lo que se juega en cada partido de la Jornada 17

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

FC Juárez vs Querétaro

En el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Gallos Blancos buscarán una victoria que los mantenga con opciones de ingresar al Play In. Con 17 puntos, necesitan ganar y esperar resultados adversos de Necaxa, Atlético de San Luis, Atlas, Santos y Pumas. Del lado local, FC Juárez aspira a la liguilla directa si logra una goleada por cinco tantos o más y Chivas cae en su compromiso.

Tijuana vs Atlas

En el Estadio Caliente, los Xolos dependen de sí mismos para asegurar su clasificación. Una victoria los colocaría en el Play In con 24 unidades, mientras que una derrota podría hacerlos caer hasta el décimo lugar si Pumas gana por diferencia amplia.

Mazatlán FC vs Necaxa

En el Estadio El Encanto, Mazatlán ya eliminado solo busca mejorar su cociente. Necaxa, en cambio, necesita ganar y esperar derrotas de Atlético de San Luis, Querétaro, Atlas, Santos y Pumas para alcanzar el décimo sitio.

Tigres vs Atlético de San Luis

Tigres podría alcanzar la cima del torneo si derrota a los potosinos y América y Toluca empatan, además de una caída de Cruz Azul. Atlético de San Luis busca colarse al décimo lugar y Joao Pedro aspira al título de goleo si convierte y sus rivales directos no lo hacen.

Chivas vs Monterrey

En el Estadio Akron, Chivas buscará mantener el sexto lugar y apoyar a Armando González en la lucha por el liderato de goleo. Monterrey, por su parte, podría escalar al tercer puesto si suma tres puntos y Tigres cae.

León vs Puebla

Ambos equipos llegan sin opciones de clasificar. No obstante, el duelo tiene relevancia para Puebla, que ocupa el último lugar en la tabla de cociente rumbo a la próxima temporada.

Toluca vs América

El Nemesio Diez albergará la reedición de la final pasada. Toluca no contará con Alexis Vega, mientras América recupera a Alejandro Zendejas. El ganador podría quedarse con el liderato general si Cruz Azul tropieza ante Pumas. Paulinho también buscará consagrarse como goleador del torneo.

Cruz Azul vs Pumas

En el Estadio Cuauhtémoc, la Máquina tiene en sus manos el liderato general: una victoria ante Pumas le garantiza cerrar la liguilla en casa. En caso de derrota, podría caer hasta la tercera o cuarta posición. Pumas, en tanto, necesita ganar para asegurar su lugar en el Play In; si empata o pierde, dependerá de los resultados de Santos, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa.

Santos vs Pachuca

El cierre de la jornada será en el Estadio TSM. Santos buscará su boleto al Play In con una victoria combinada con una derrota de Pumas. Pachuca, ya clasificado, podría subir al séptimo puesto con un triunfo, aunque también corre el riesgo de caer al noveno lugar si Tijuana gana.

Definiciones clave del Apertura 2025

Toluca y América reeditarán la
Toluca y América reeditarán la final del torneo pasado en el Nemesio Diez. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Jornada 17 no solo resolverá la clasificación general y los cruces del Play In, sino también la lucha por el título de goleo y el liderato de la tabla.

América, Cruz Azul y Tigres se disputan la cima, mientras que la competencia individual entre Armando González, Paulinho y Joao Pedro promete mantenerse abierta hasta el último minuto.

Temas Relacionados

Jornada 17Apertura 2025Liga MXCruz AzulTolucaClub AméricaFutbol mexicanomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Emmanuel Macron llega a Palacio Nacional para reunión bilateral con Sheinbaum: estos son los temas que abordarán

Los dos mandatarios encabezarán tres reuniones, una de estas con empresarios y al terminar, ofrecerán una conferencia

Emmanuel Macron llega a Palacio

Sheinbaum niega recorte a universidades estatales y promete compensar ajustes al IPN y TecNM

La presidenta aseguró que empresas de IA están interesadas en contratar jóvenes mexicanos

Sheinbaum niega recorte a universidades

Sheinbaum buscará diálogo con cooperativa Pascual por afectaciones de impuesto a refrescos: “Los queremos mucho”

La presidenta dijo que la Secretaría de Salud y de Hacienda se pondrán en contacto con la refresquera

Sheinbaum buscará diálogo con cooperativa

“Ya baila como su prima”: comparan a Ángela Aguilar con Majo tras su regreso a los escenarios en EEUU

La hija de Pepe Aguilar inició su gira ‘Libre corazón’

“Ya baila como su prima”:

Frankenstein de Guillermo del Toro ya disponible en México: qué cines la exhiben y cómo ver desde casa

La esperada cinta reinterpreta el clásico de Mary Shelley con un enfoque humanista, visualmente único y ya disponible en streaming, pero aún sobrevive en algunas salas alternativas

Frankenstein de Guillermo del Toro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

Aseguran en Culiacán laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en más de 400 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Frankenstein de Guillermo del Toro

Frankenstein de Guillermo del Toro ya disponible en México: qué cines la exhiben y cómo ver desde casa

Roger Waters aplaude a Claudia Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez y arremete contra EEUU y Perú

La Granja VIP en vivo hoy 7 de noviembre: ¿La producción asustó a los granjeros?

¿Controlan lo que bebe? Exhiben video del staff de Christian Nodal oliendo y retirando sus bebidas en pleno show

Exhiben lugares vacíos en el primer concierto de Ángela Aguilar como solista: “Somos tres, ni al caso”

DEPORTES

¿CR7 en la Comarca Lagunera?

¿CR7 en la Comarca Lagunera? Aleco Irarragorri confirma que Portugal analiza concentrarse en Torreón para el Mundial 2026

Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y asegura que “está mejorando” en su salud

Confirman fecha para la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez: “Pleito de unificación”

Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien

Keylor Navas confirma su continuidad en Pumas y respalda a Efraín Juárez pese a falta de resultados