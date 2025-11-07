Jornada 17 del Apertura 2025: qué se juega cada equipo antes del Play In

Cinco equipos mantienen vivas sus aspiraciones de llegar al Play In. (Especial)

La fase regular del Apertura 2025 llega a su cierre con una última jornada que definirá los boletos restantes al Play In y el liderato general.

Cinco equipos mantienen vivas sus aspiraciones de clasificación, mientras América, Cruz Azul y Tigres pelean por la cima.

Además, la fecha marcará la lucha final por el título de goleo entre Armando González (Chivas), Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis), en una jornada que se disputará del 7 al 9 de noviembre.

Lo que se juega en cada partido de la Jornada 17

FC Juárez vs Querétaro

En el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Gallos Blancos buscarán una victoria que los mantenga con opciones de ingresar al Play In. Con 17 puntos, necesitan ganar y esperar resultados adversos de Necaxa, Atlético de San Luis, Atlas, Santos y Pumas. Del lado local, FC Juárez aspira a la liguilla directa si logra una goleada por cinco tantos o más y Chivas cae en su compromiso.

Tijuana vs Atlas

En el Estadio Caliente, los Xolos dependen de sí mismos para asegurar su clasificación. Una victoria los colocaría en el Play In con 24 unidades, mientras que una derrota podría hacerlos caer hasta el décimo lugar si Pumas gana por diferencia amplia.

Mazatlán FC vs Necaxa

En el Estadio El Encanto, Mazatlán ya eliminado solo busca mejorar su cociente. Necaxa, en cambio, necesita ganar y esperar derrotas de Atlético de San Luis, Querétaro, Atlas, Santos y Pumas para alcanzar el décimo sitio.

Tigres vs Atlético de San Luis

Tigres podría alcanzar la cima del torneo si derrota a los potosinos y América y Toluca empatan, además de una caída de Cruz Azul. Atlético de San Luis busca colarse al décimo lugar y Joao Pedro aspira al título de goleo si convierte y sus rivales directos no lo hacen.

Chivas vs Monterrey

En el Estadio Akron, Chivas buscará mantener el sexto lugar y apoyar a Armando González en la lucha por el liderato de goleo. Monterrey, por su parte, podría escalar al tercer puesto si suma tres puntos y Tigres cae.

León vs Puebla

Ambos equipos llegan sin opciones de clasificar. No obstante, el duelo tiene relevancia para Puebla, que ocupa el último lugar en la tabla de cociente rumbo a la próxima temporada.

Toluca vs América

El Nemesio Diez albergará la reedición de la final pasada. Toluca no contará con Alexis Vega, mientras América recupera a Alejandro Zendejas. El ganador podría quedarse con el liderato general si Cruz Azul tropieza ante Pumas. Paulinho también buscará consagrarse como goleador del torneo.

Cruz Azul vs Pumas

En el Estadio Cuauhtémoc, la Máquina tiene en sus manos el liderato general: una victoria ante Pumas le garantiza cerrar la liguilla en casa. En caso de derrota, podría caer hasta la tercera o cuarta posición. Pumas, en tanto, necesita ganar para asegurar su lugar en el Play In; si empata o pierde, dependerá de los resultados de Santos, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa.

Santos vs Pachuca

El cierre de la jornada será en el Estadio TSM. Santos buscará su boleto al Play In con una victoria combinada con una derrota de Pumas. Pachuca, ya clasificado, podría subir al séptimo puesto con un triunfo, aunque también corre el riesgo de caer al noveno lugar si Tijuana gana.

Definiciones clave del Apertura 2025

La Jornada 17 no solo resolverá la clasificación general y los cruces del Play In, sino también la lucha por el título de goleo y el liderato de la tabla.

América, Cruz Azul y Tigres se disputan la cima, mientras que la competencia individual entre Armando González, Paulinho y Joao Pedro promete mantenerse abierta hasta el último minuto.