México

Tres aceites recomendados para hacer crecer tus pestañas o cejas y evitar que se te caigan con el maquillaje

El uso de productos naturales para su cuidado se ha convertido en una alternativa recurrente frente a la caída o debilitamiento

Guardar
Tres aceites recomendados para hacer
Tres aceites recomendados para hacer crecer tus pestañas o cejas y evitar que se te caigan con el maquillaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de productos naturales para el cuidado de pestañas y cejas se ha convertido en una alternativa recurrente frente a la caída o debilitamiento causados por el maquillaje diario. 

Tres aceites han demostrado ofrecer beneficios para fortalecer, dar volumen y estimular el crecimiento de estos vellos: el de ricino, el de oliva y el de almendras. Diversos especialistas sugieren su aplicación regular bajo ciertas recomendaciones para evitar riesgos y maximizar su efectividad.

Aceite de ricino: fortalecimiento y crecimiento de pestañas y cejas

El aceite de ricino encabeza la lista por su reconocida función para estimular el crecimiento y fortalecer el folículo capilar.

Este compuesto vegetal contiene ácido ricinoleico, un activo que contribuye a evitar la caída de las pestañas y cejas sometidas al uso frecuente de maquillaje y desmaquillantes.

Comparación entre ceja poblada y
Comparación entre ceja poblada y ceja definida, mostrando diferencias en grosor, forma y estilo para resaltar la mirada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su aplicación, de acuerdo con expertos en cosmetología, debe realizarse con precaución para evitar contacto directo con los ojos.

Para incorporar el aceite de ricino a la rutina nocturna, se aconseja utilizar un aplicador limpio—como un cepillo desinfectado de máscara para pestañas o un cotonete. Se debe aplicar una mínima cantidad en la raíz de las pestañas y en la zona de las cejas antes de dormir.

“El exceso de producto puede aumentar el riesgo de irritación ocular, por lo que la cantidad debe ser controlada,” coinciden fuentes especializadas en salud dermatológica.

Aceite de oliva: hidratación y prevención de quiebre de tus pestañas

Otro aliado relevante para el cuidado de pestañas y cejas es el aceite de oliva, cuya principal función radica en hidratar y acondicionar cada vello, ayudando a conservar su flexibilidad y evitando rupturas relacionadas con la resequedad o el maltrato mecánico.

El aceite de oliva, conocido por su historial en el cuidado cutáneo y capilar, puede utilizarse mediante un hisopo o la yema de los dedos.

La aplicación recomendada consiste en deslizar el cotonete húmedo en aceite de oliva sobre las pestañas y cejas limpias tras la rutina nocturna de higiene facial. Su uso continuado favorece la protección ante la fricción causada por la retirada del maquillaje o el roce con la almohada durante el descanso.

Otra ventaja es su rápida absorción y nulo aporte de químicos añadidos, lo cual reduce la posibilidad de alergias.

Aceite de oliva: hidratación y
Aceite de oliva: hidratación y prevención de quiebre de tus pestañas

Aceite de almendras: nutrición y volumen para cejas y pestañas

Con un alto contenido de vitaminas A, B y E, el aceite de almendras se destaca por su acción nutritiva y su capacidad de proteger el vello contra los factores ambientales y cosméticos que generan daño.

Los antioxidantes presentes en el aceite ayudan a aportar brillo y volumen, condiciones básicas para unas pestañas y cejas de apariencia saludable.

Se recomienda el uso del aceite de almendras durante la noche. La aplicación puede realizarse alternando su uso con el de ricino u oliva, o bien, mezclando pequeñas cantidades de los tres aceites, siempre bajo la precaución de mantener la higiene del aplicador y evitar que cualquier sustancia entre en contacto con el ojo.

La mezcla debe prepararse en un recipiente limpio y aplicarse una vez a la semana, mientras que la alternancia por días puede programarse según la respuesta de la piel y el vello.

Para maximizar los beneficios y prevenir molestias, los dermatólogos recomiendan limpiar cuidadosamente el área de aplicación antes de emplear cualquier aceite.

Aceite de almendras: nutrición y
Aceite de almendras: nutrición y volumen para cejas y pestañas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El producto debe distribuirse con movimientos suaves, asegurando que no gotee hacia el interior del ojo. En caso de irritación, enrojecimiento o cualquier reacción adversa, se sugiere suspender el uso de inmediato y consultar con un médico.

El empleo regular de estos tres aceites, ya sea de forma alternada o combinada, puede representar un refuerzo adecuado contra el quiebre y la caída de las pestañas y cejas asociadas al maquillaje cotidiano.

No obstante, cada piel y organismo reacciona de manera distinta, por lo que la supervisión dermatológica y la moderación resultan imprescindibles para evitar complicaciones y obtener resultados óptimos.

Temas Relacionados

PestañasCejasAceites esencialesmexico-noticiasBellezaAceite de ricinoAceite de olivaAceite de almendras

Más Noticias

Por segunda vez cae “El Chelelo”, líder del grupo criminal “Los Solas” en Hidalgo

Junto a este presunto operador y rival de “Los Cotorros” cayeron cinco sujetos más ligados al secuestro de una persona en el municipio de Atitalaquia

Por segunda vez cae “El

La Granja VIP en vivo hoy 6 de noviembre: Adame ignora a Lolita Cortés tras la nominación

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Nuevo técnico para Johan Vásquez: Daniele De Rossi llega al Genoa

El histórico exjugador del Roma, Daniele De Rossi, regresa a los banquillos como entrenador del Genoa

Nuevo técnico para Johan Vásquez:

Universidad Autónoma de Querétaro desarrolla pastilla anticonceptiva para hombres

Un grupo de investigadores de la UAQ ha desarrollado un nuevo medicamento para prevenir embarazos, aunque no ofrece protección contra enfermedades de transmisión sexual

Universidad Autónoma de Querétaro desarrolla

Julieta Venegas llega a 31 Minutos: así se integra como estrella invitada en la película Calurosa Navidad

La cantante aparece en el nuevo filme de los títeres más famosos de la televisión y causó entusiasmo entre los fans en redes sociales

Julieta Venegas llega a 31
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exboxeador Julio César Chávez habla

Exboxeador Julio César Chávez habla de la violencia que se vive en Sinaloa

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

Julio César Chávez admite que su hijo accedió a golpear a una persona por presión del Cártel de Sinaloa

¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

Capturan a 8 presuntos integrantes del CJNG vinculados con la quema de vehículos y bloqueos en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 6 de noviembre: Adame ignora a Lolita Cortés tras la nominación

Julieta Venegas llega a 31 Minutos: así se integra como estrella invitada en la película Calurosa Navidad

“Basta de violencia”: Sofía Castro arremete contra Nawat tras controversia con Fátima Bosch en Miss Universo 2025

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Rosalía en México?

Lalo Salazar estrena novia joven tras romper con Laura Flores, redes explotan en críticas: “Muy guapa su hija”

DEPORTES

Nuevo técnico para Johan Vásquez:

Nuevo técnico para Johan Vásquez: Daniele De Rossi llega al Genoa

CMLL anuncia a los participantes del Torneo de la Leyenda Azul 2025, en honor a Blue Demon

Allan Saint-Maximin conmueve por respuesta a abuelita fan del América, quien le dedicó un video de TikTok

Javier Aguirre da su opinión sobre el nuevo uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: ¿Le gustó?

Rubén García Jr. buscará cerrar con victoria la temporada 2025 de NASCAR México en Puebla