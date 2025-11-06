Para qué sirve beber una taza de infusión de jamaica con tamarindo en ayunas (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El consumo de una taza de infusión de jamaica con tamarindo por las mañanas en ayunas ha ganado popularidad debido a sus efectos benéficos en la digestión, la desintoxicación y la protección de órganos vitales como el hígado y los riñones.

Esta combinación, reconocida en la medicina tradicional, se destaca por su contenido de fibra y antioxidantes, que según diversos especialistas apoyan distintas funciones del organismo.

Propiedades digestivas y desintoxicantes de combinar jamaica con tamarindo en una sola infusión

La jamaica y el tamarindo integran una cantidad significativa de fibra, elemento esencial para un tránsito intestinal adecuado.

El tamarindo contiene fibra soluble, que favorece el movimiento intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Por otro lado, la jamaica aporta compuestos que permiten eliminar líquidos más fácilmente, lo que puede reducir la hinchazón abdominal al inicio del día.

Propiedades digestivas y desintoxicantes de combinar jamaica con tamarindo en una sola infusión (Clinica Nueva Caracas)

La presencia de ácido tartárico y antioxidantes en la infusión otorga propiedades depurativas, apoyando la eliminación de toxinas acumuladas en el hígado. “El uso de estos ingredientes puede ofrecer un apoyo al proceso natural de limpieza hepática, aunque no debe considerarse reemplazo de un tratamiento profesional”, afirma el portal Tua Saúde.

Efectos antioxidantes y prevención del daño celular de este eficaz té o infusión

Ambos ingredientes, la jamaica y el tamarindo, son reconocidos por su aporte de antioxidantes, compuestos cuya función principal radica en neutralizar los radicales libres responsables del daño celular y el envejecimiento prematuro.

“Consumir estos antioxidantes de manera regular podría ayudar a proteger las células y retrasar procesos degenerativos,” explica el dicho sitio dentro de su análisis sobre bebidas funcionales.

El efecto antioxidante se establece como un aporte complementario al bienestar general, especialmente cuando se añade a hábitos saludables de alimentación y actividad física.

Apoyo renal y efecto diurético de la jamaica y tamarindo

Las investigaciones referidas en el portal Alan Sardate y otros medios digitales especializados indican que la jamaica ofrece propiedades diuréticas, lo que facilita la eliminación del exceso de líquidos y puede contribuir a evitar la retención.

Apoyo renal y efecto diurético de la jamaica y tamarindo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, ciertos estudios han planteado que el tamarindo ayuda a inhibir la cristalización de oxalato de calcio en la orina, un factor potencial para quienes buscan mantener un adecuado equilibrio renal. Sin embargo, los mismos portales han aclarado que tales efectos no deben considerarse tratamiento para afecciones renales diagnosticadas.

El sitio Diabesmart advierte que “las personas bajo tratamiento con diuréticos o anticoagulantes deben consultar a un médico antes de incorporar esta bebida”, ya que los ingredientes pueden potenciar los efectos de estos medicamentos.

Cómo preparar de forma correcta infusión de jamaica con tamarindo para obtener sus beneficios

Para preparar la infusión, se recomienda hervir entre 10 y 15 gramos de flores secas de jamaica y pulpa natural de tamarindo en un litro de agua, filtrando después de 10 minutos.

El resultado puede consumirse tibio o frío, preferentemente al comenzar el día antes del desayuno. Aporta una sensación refrescante y puede contribuir al bienestar digestivo y renal cuando se integra como parte de una dieta balanceada.

La medicina tradicional destaca estos beneficios como parte de una vida saludable, aunque subraya la necesidad de atención médica especializada ante síntomas persistentes. “Esta infusión es un remedio tradicional y no sustituye ningún tratamiento médico oficial; toda persona con problemas de salud debe consultar a un profesional”, advierte el portal Tua Saúde.

Cómo preparar de forma correcta infusión de jamaica con tamarindo para obtener sus beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de la infusión de jamaica con tamarindo puede acarrear riesgos en ciertos casos. “Quienes presentan presión arterial baja o requieren medicamentos diuréticos deben ser evaluados por un especialista antes de consumir esta bebida”, afirma el sitio Diabesmart.

Por su parte, las personas con problemas renales, como insuficiencia crónica, podrían experimentar una carga extra para los riñones si consumen grandes cantidades, por lo que la vigilancia médica resulta imprescindible.