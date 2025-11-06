No habrá intervención de EEUU en México porque “tenemos Himno Nacional” y “un pueblo unido”, asegura Sheinbaum

| Presidencia de la República

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a negar que pueda existir una intervención militar o de cualquier otro tipo por parte de Estados Unidos porque ha privilegiado el diálogo y mantiene un entendimiento de “no injerencismo” con la administración del presidente Donald Trump.

La mandataria insistió que, de ser posible un proceso de este tipo en México, se cuenta con el Himno Nacional Mexicano y, en concreto, con la siguiente estrofa: “un soldado en cada hijo te dio”.

Información en desarrollo...