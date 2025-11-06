México

No habrá intervención de EEUU en México porque “tenemos Himno Nacional” y “un pueblo unido”, asegura Sheinbaum

La mandataria volvió a insistir con estas declaraciones y dijo que habrá que hacer caso a la estrofa que dice “un soldado en cada hijo te dio”

| Presidencia de la República
| Presidencia de la República

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a negar que pueda existir una intervención militar o de cualquier otro tipo por parte de Estados Unidos porque ha privilegiado el diálogo y mantiene un entendimiento de “no injerencismo” con la administración del presidente Donald Trump.

La mandataria insistió que, de ser posible un proceso de este tipo en México, se cuenta con el Himno Nacional Mexicano y, en concreto, con la siguiente estrofa: “un soldado en cada hijo te dio”.

Información en desarrollo...

