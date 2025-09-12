México

Intervención de la CIA para combatir a cárteles del narcotráfico en México “es falsa”, aclara Sheinbaum

La mandataria dijo que el “apoyo logístico” al Ejército Mexicano y la Marina de la agencia estadounidense “no existe”, pero se mantiene la cooperación y coordinación con las instituciones de seguridad de ambos países

Por Diego Mendoza López

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó nuevamente los informes de una intervención de la CIA entre las fuerzas federales para combatir al narcotráfico en México

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tildó como “falsas” la nueva serie de revelaciones periodísticas respecto a un supuesto trabajo entre fuerzas del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar) con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés) para lograr operativos en contra de cárteles y figuras importantes del narcotráfico en México.

La titular del Ejecutivo Federal volvió a reiterar que, aún con esta nueva evidencia de la agencia Reuters ― al igual que los periodistas Drazen Jorgic y Clare Baldwin― lo que existe entre el país y la Unión Americana es “coordinación y cooperación en materia de seguridad”.

“Es falso lo que dice Reuters... ¡Falso! En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el Ejército Mexicano en las operaciones (contra el narcotráfico). Es absolutamente falso (...). Lo que hay. como siempre lo hemos dicho es coordinación y cooperación en información", señaló desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La investigación de Reuters señala
La investigación de Reuters señala que la CIA y la DEA han apoyado en la captura de Ovidio Guzmán y en la cacería de su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar

El acuse de recibo de Sheinbaum a los nuevos hallazgos de la CIA

Sobre esa misma línea, Sheinbaum Pardo aclaró que ambos periodistas y la agencia de noticias consultaron, mediante una solicitud de información, una nueva respuesta ante los descubrimientos de este coordinación entre instituciones de seguridad:

“Enviaron solicitud de información (...). Finalmente, no se contestó a la información, pero sí se les dijo que era falso (...). Se les dijo que lo estaban presumiendo ahí no tenía fundamento”, precisó.

Información en desarrollo...

