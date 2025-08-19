Sheinbaum niega despliegue de “Operación Portero” de la DEA contra “guardianes” del narco: “No hay ningún acuerdo”

La presidenta negó que el "Proyecto Portero" se inicie en México después de que la propia DEA y su titular Terrence Cole lo anunciaran en redes sociales | Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista un nuevo acuerdo o entendimiento con la agencia para la Administración y Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) después de que el organismo y su titular, Terrence Cole, emitieran el inicio de la nueva “Operación Portero”.

De acuerdo con la agencia antidrogas norteamericana, este nuevo despliegue estaría centrado en ir contra “los guardianes del narco, los cuales han permitido el tráfico de armas, drogas (fentanilo especialmente) y lavado de dinero de diversos grupos criminales en México:

Al respecto, Sheinbaum Pardo dijo lo siguiente:

“No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado... no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo. Ninguna de las instituciones de seguridad de la DEA”, señaló desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La presidenta dijo que lo único que se tiene "sobre la mesa" es un nuevo acuerdo de seguridad binacional para combatir al narco en México | Reuters / Stringer

Según ella, lo que sí está confirmado ―y por concretarse su firma en los próximos días― es el nuevo acuerdo de seguridad con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, el cual se da después de la segunda entrega de 26 líderes criminales de distintos grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Cártel de Los Arellano Félix, entre otros.

Información en desarrollo...