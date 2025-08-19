México

Sheinbaum niega despliegue de “Operación Portero” de la DEA contra “guardianes” del narco: “No hay ningún acuerdo”

La mandataria mexicana enfatizó que el único entendimiento binacional es el próximo acuerdo de seguridad que está por firmarse con el gobierno del presidente Donald Trump

Por Diego Mendoza López

La presidenta negó que el
La presidenta negó que el "Proyecto Portero" se inicie en México después de que la propia DEA y su titular Terrence Cole lo anunciaran en redes sociales | Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista un nuevo acuerdo o entendimiento con la agencia para la Administración y Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) después de que el organismo y su titular, Terrence Cole, emitieran el inicio de la nueva “Operación Portero”.

De acuerdo con la agencia antidrogas norteamericana, este nuevo despliegue estaría centrado en ir contra “los guardianes del narco, los cuales han permitido el tráfico de armas, drogas (fentanilo especialmente) y lavado de dinero de diversos grupos criminales en México:

Al respecto, Sheinbaum Pardo dijo lo siguiente:

“No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado... no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo. Ninguna de las instituciones de seguridad de la DEA”, señaló desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La presidenta dijo que lo
La presidenta dijo que lo único que se tiene "sobre la mesa" es un nuevo acuerdo de seguridad binacional para combatir al narco en México | Reuters / Stringer

Según ella, lo que sí está confirmado ―y por concretarse su firma en los próximos días― es el nuevo acuerdo de seguridad con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, el cual se da después de la segunda entrega de 26 líderes criminales de distintos grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Cártel de Los Arellano Félix, entre otros.

Información en desarrollo...

Claudia Sheinbaum DEA Operación Portero Tráfico de fentanilo Tráfico de armas Lavado de Dinero Palacio Nacional EEUU Narco en México

Pati Chapoy defiende a Christian

El índice de referencia del

México: cotización de apertura del

Temblor en Chiapas: se registra

Sonido La Changa gratis en
Ocran Leaks reacciona al asesinato

Ocran Leaks reacciona al asesinato de Camilo Ochoa, su rival en las redes sociales

“Pido a Dios volver a

“Pido a Dios volver a verlo”: Maribel Guardia revela que dejó de apoyar económicamente a José Julián

Así fue el debut de

Así fue el debut de Mr. Iguana en WWE RAW tras brillar en Triplemanía XXXIII | Video

