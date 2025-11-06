México

Fuerte incendio consume bodega de alimento para mascotas en la colonia Morelos, CDMX

Un corto circuito podría haber provocado el fuerte incendio que consumió el local comercial

(Impresión de pantalla video)
(Impresión de pantalla video)

Este jueves, durante la madrugada, se registró un fuerte incendio en una bodega que almacenaba alimento para mascotas, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

El incendio habría iniciado a las 4:30 de la mañana, en la bodega, que se encuentra en el cruce de las calles Jardineros e Imprenta, en la colonia mencionada, dentro del mercado Emiliano Carranza. En el negocio había animales, como cuyos, conejos y gatos, que se comercializaban, sin embargo, habrían muerto por las llamas.

En entrevista para Azteca Noticias, un hombre de nombre Eduardo, quien es empleado del lugar, declaró que el incendio había sido provocado por un corto circuito que se generó en un transformador, en la parte alta de la bodega.

Señaló que no hubo personas lesionadas ni que habían perdido la vida, pues a pesar de que en ocasiones algunos empleados se quedaban por la noche a trabajar, esta vez no había personas dentro de la bodega.

También señaló que se logró rescatar a dos gatos que estaban dentro del lugar. “Nos dieron chance de abrir para que entraran los bomberos, y en ese momento sacamos al gatito”, declaró.

Un corto circuito podría haber provocado el fuerte incendio que consumió el local comercial 3 Crédito: X @JefeVulcanoCova

Aserrín, camas de maíz, mascoteras, transportadoras de perros, fueron algunos de los productos que se comercializaban en el lugar, y prácticamente todo se perdió, pues lo que se logró sacar, estaba completamente mojado.

“Lo importante era que no se siguiera el incendio porque arriba, atrás, guardan camas de maíz y aserrín para los conejos, de otra bodega, otro vecino que vende eso”, declaró el trabajador.

Al interior de la bodega habían cinco locales, mismos que resultaron afectados por el incendio.

Las labores para elimiinar el fuego se complicaron, ya que el fuego comenzó a propagarse a la parte trasera de la bodega.

Bomberos de la Ciudad de México y policías capitalinos acudieron al lugar para atender la emergencia. Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos tuvieron que ingresar a vecindades aledañas para llegar a la zona central del incendio y combatir las llamas.

La situación, a las 7:00 de la mañana, ya se encontraba controlada. Todo lo que se encontraba dentro de los locales comerciales se consumió, y un hombre de 40 años resultó intoxicado, tras ingresar para tratar de rescatar algunos productos.

Se espera que lleguen peritos de la Fiscalía capitalina para que determinen cuál fue el origen del incendio.

incendiocolonia MorelosbomberosCDMXalimento de mascotasmexico-noticias

