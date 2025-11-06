México

Caso Valeria Márquez: familiar de la influencer señala a un tío como presunto autor intelectual del homicidio

El periodista Javier Ceriani reveló un testimonio de una persona cercana

Vivian de la Torre asegura
Vivian de la Torre asegura que extraña a su amiga Valeria Márquez. (Instagram/Captura de pantalla)

Fue revelada nueva información sobre el caso del homicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, quien fue asesinada en Zapopan, Jalisco. De manera reciente el periodista Javier Ceriani entrevistó a una persona que al parecer era cercana a Valeria.

Cabe recordar que, en su momento el caso fue ligado con actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hechos que fueron negados por la Fiscalía de Jalisco.

En su canal de YouTube, Javier Ceriani compartió las declaraciones de una persona de identidad reservada pero que sería cercana a la influencer. En la entrevista la mujer señala que sospechan de personas que normalmente acudían a la estética donde fue asesinada Valeria.

"Y el tío y el novio ahí trabajaban los dos y ellos siempre estaban ocupados, pero casualmente ese día no estaba ni el tío ni el novio", destacó.

De tal manera que surgieron sospechas a raíz de que el tío no estaba en el sitio.

Señalamientos contra el tío

El caso Valeria Márquez sigue
El caso Valeria Márquez sigue generando polémica: Vivian de la Torre responde a las acusaciones en Instagram - crédito @barbivvvv/IG

“¿Puedo decir que para la familia, este, parte de la familia, hoy por hoy, el tío es un sospechoso?“, expresa Javier Ceriani. A lo que la entrevistada asegura:

“La familia del papá sí piensa eso”, asegura la mujer entrevistada.

Fue el pasado 13 de mayo que Valeria Márquez fue asesinada en su salón de belleza. El pasado 2 de octubre la Fiscalía de Jalisco habló sobre una falta de cooperación en las entrevistas respecto al seguimiento del caso.

Los funcionarios hablaron sobre diversos
Los funcionarios hablaron sobre diversos caso violentos ocurridos en la entidad (Fiscalía de Jalisco)

Niega que Valeria estuviera implicada en “otras cosas”

Durante la entrevista, la mujer también señaló que, según la información con la que cuenta la familia, la influencer no estaba involucrada en otros negocios.

“Mi familiar lo único que me dijo fue que todo eso que se está diciendo como que ella andaba involucrada en otras cosas que hasta donde la familia sabe, pues no, no es cierto, porque fue más bien un negocio que, que se hizo con la ayuda de, del tío, no por alguna otra gente”, añade la mujer.

Ahora vuen, el 18 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que el principal sospechoso sería un integrante del CJNG conocido como Ricardo Ruiz Velasco, quien es apodado El Doble R. Por lo anterior, las autoridades de Jalisco aseguraron que consultarían con las instituciones estadounidenses para posible información

“No tenemos ninguna información respecto a él (El Doble R)“, comentó el fiscal Salvador González de los Santos.

