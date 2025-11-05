México

Ataque contra elementos de seguridad en Jalisco deriva en la captura de un fugitivo y aseguramiento de una finca

Emmanuel ”N" subió hasta una azotea para atacar a los agentes a balazos

El reporte de las autoridades
El reporte de las autoridades únicamente informa sobre un sujeto detenido (Fiscalía de Jalisco)

Un operativo que incluyó un triple cateo en Jalisco derivó en un ataque contra agentes de seguridad en Jalisco, además fue asegurado un hombre considerado fugitivo.

El 4 de noviembre la Fiscalía de Jalisco informó sobre un operativo simultaneo en el municipio de El Salto, como resultado de un posible delincuente identificado como Emmanuel “N”, quien estaría ligado con diversos delitos.

Las acciones de los agentes tenían como objetivo la detención del sujeto mencionado pues Emmanuel “N” contaba con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de privación de la libertad, robo con violencia a víctimas, delitos sexuales y tentativa de homicidio.

El ataque contra elementos de seguridad

Los elementos de seguridad revisaron tres domicilios ubicados en las colonias San José del Castillo y Campo Bello, en la referida entidad. Fue cuando los efectivos revisaron el tercer sitio de interés que los agentes ubicaron a Emmanuel “N”.

Diversos agentes de seguridad participaron
Diversos agentes de seguridad participaron en los operativos (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

“En un intento desesperado por evadir la justicia, el ahora detenido rompió ventanas de domicilios vecinos para darse a la fuga, ascendiendo posteriormente a la azotea de un conjunto habitacional”, es parte de lo informado por las autoridades.

La persona de interés realizó diversos disparos desde la azotea, lo que puso en riesgo la seguridad de los elementos, quienes mantuvieron el cerco, lo que derivó en que Emmanuel “N” se escondiera en un área común de un conjunto habitacional, sitio donde fue finalmente detenido y puesto bajo custodia.

Como parte de los operativos una finca fue asegurada, pero la Fiscalía de Jalisco no compartí mayores detalles sobredicho sitio, únicamente que seguirán las averiguaciones en el caso.

Los hechos fueron realizados en conjunto con personal ministerial, servicios médicos municipales, así como agentes de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional.

Aseguran armas, drogas y uniformes no oficiales en Teocaltiche

Tras cateo a una propiedad
Tras cateo a una propiedad ubicada en el municipio de Teocaltiche, fueron asegurados uniformes no oficiales de la Fiscalía del estado, así como dosis de cocaína, cristal y marihuana (FGR)

Cabe recordar que el pasado 31 de octubre las autoridades de Jalisco informaron el aseguramiento de armamento, drogas y uniformes apócrifos al interior de un inmueble en Teocaltiche.

Los agentes llegaron a un inmueble de la colonia Centro luego de que agentes de seguridad se dieron cuenta que había armamento y sustancias. “Elementos de la Policía Estatal localizaron un domicilio en el que se apreciaba desde el exterior armamento y droga”, refiere el informe.

Como resultado fue asegurada una pistola, un cargador, cuatro básculas, una bolsa con 175 gramos de marihuana, un radio, ocho camisas tipo polo, 442 envoltorios con presunta metanfetamina y ocho bolsas con posible cocaína.

