Caso Valeria Márquez: falta de cooperación en declaraciones frena investigación sobre su asesinato

La influencer fue asesinada cuando transmitía en vivo en sus redes sociales. (IG: @valeria__marquez)

A casi cinco meses del asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en su estética de Zapopan, Jalisco, y registrado en una transmisión en vivo en redes sociales, la Fiscalía General del Estado reveló que la falta de cooperación en entrevistas ha ocasionado que el tema no tenga avances considerables.

En conferencia de prensa realizada este jueves, el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que han trabajado de manera intensa en la revisión de cámaras, entrevistas de personas que podrían brindar información y en investigación, sin embargo, reveló que han detectado resistencia en varias personas para declarar.

“Se ha obtenido mucha información, lamentablemente hemos encontrado cierta resistencia por algunas personas por declararnos algunas cuestiones que a lo mejor pudieran ayudarnos a resolver mejor este tema", detalló el fiscal.

Respecto a la posible resistencia por parte de las personas entrevistadas, explicó que consideran que podrían tener más datos, pero señaló entender por qué no quisieran hacerlo.

“Sí nos han dado información, pero consideramos que pudieran tener mayor información, pero entendemos por qué no se han querido abrir plenamente”, comentó el fiscal.

El caso de la influencer se vio vinculado con un presunto miembro del CJNG por supuestamente tener una relación sentimental con ella, sin embargo, la Fiscalía del Estado negó a Infobae México tener esto como línea de investigación. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Como parte de las investigaciones, las autoridades se mantienen a la espera de recabar otros testimonios que aún tienen pendientes, pero que aún no han podido concretar.

Además, informó que aún tienen varias líneas de investigación respecto al asesinato de la influencer, pero afirmó que de momento no es conveniente manejarlas.

“Estamos trabajando intensamente para tratar de obtener información más precisa, más objetiva que nos pueda llevar a la detención de estas personas”, explicó.

Así fue el asesinato de la influencer

Foto: @v___marquez

El pasado 13 de mayo, alrededor de las 18:30 horas, Valeria Márquez se encontraba en su estética, ubicada sobre la Avenida Servidor Público de la colonia Real del Carmen, esto mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok.

Dicho ataque fue registrado en la red social, en el que se identificó el ingreso de un hombre que presuntamente disparó contra la influencer de 23 años de edad.

Al recibir al menos tres disparos, la joven falleció en el sitio. Además, en el video se aprecia a una segunda persona detener la transmisión, quien sería una mujer.

Un hecho que generó controversia fue la aparición de un ramo de rosas rojas con un mensaje de “Perdón” fuera de su estética, lo que desató varias versiones acerca del posible origen del mensaje.

Valeria Márquez fue asesinada mientras transmitía en vivo en sus redes sociales - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

Hasta el momento ninguna persona ha sido detenida por este caso, mientras que las investigaciones continúan pese a la resistencia de algunas personas para dar información.