Ana María Alvarado se queda esperando cuantiosa indemnización de Maxine Woodside tras fallo de un juez

En 2023, la conductora demandó a la ‘Reina de la Radio’ por despido injustificado del programa ‘Todo para la Mujer’

A dos años de interponer una demanda por despido injustificado, la periodista Ana María Alvarado sigue sin ser indemnizada por Maxine Woodside. En 2023, la comunicadora emprendió acciones legales contra la llamada Reina de la Radio por desvincularla del programa Todo para la Mujer sin derecho a una compensación económica.

La decisión, tomada unilateralmente, según declaraciones de Alvarado, puso fin a más de tres décadas de relación laboral que pretendía no ser reconocidas.

El 5 de noviembre, mediante una transmisión en su canal de YouTube, Ana María Alvarado reveló que Maxine Woodside recurrió a recurso legal para pausar la sentencia, que daba dos opciones a la locutora: reinstalar a Alvarado o indemnizarla.

Ana María Alvarado advierte que no desistirá

En su transmisión del miércoles, Ana María Alvarado aclaró que ganó el caso; sin embargo, la defensa legal de Woodside interpuso de última hora un recurso para suspender temporalmente la ejecución de la sentencia.

La medida, detalló Alvarado, forma parte de una estrategia paralela de la defensa de Maxine Woodside, que apelará a un amparo para que el caso sea reevaluado, de acuerdo con un comunicado de sus abogados en mayo pasado.

Aunque válida, Ana María Alvarado cuestionó que la presentadora se niegue a reconocer la sentencia y alargue un proceso costoso económica y emocionalmente: “El amparo lo podrían haber metido antes, pero lo metieron a última hora, no sé si entorpecer o así es la estrategia”, indicó.

Comunicado de los abogados de
Antecedentes del caso

A inicios de 2023, Ana María Alvarado reveló que fue despedida por Woodside y su hijo, Fernando Iriarte del espacio informativo Todo para la Mujer. En contraparte, la locutora negó haberla desvinculado del proyecto y puntualizó que solo se habían reducido sus participaciones.

En febrero, Woodside señaló a Alvarado de abandono de trabajo. Sin embargo, la presentadora sostuvo que no se presentó debido a que previamente fue informada de que ya no sería requerida y que incluso le adeudaban un mes de salario.

Tras no llegar a un acuerdo mediante la Junta de Conciliación y Arbitraje, Alvarado interpuso una denuncia laboral en contra de Woodside, quien en su espacio de radio insistió en que ella no era la empleadora: “Yo no la contraté, no le pagaba, no tengo por qué responder por ella”.

El caso ha tenido atención mediática debido a que ambas periodistas son un referente en la industria del entretenimiento. Además, el fin de su relación laboral también marcó la ruptura definitiva de una amistad que perduró durante 32 años.

En su reciente video, Ana María Alvarado sostiene que no desistirá en hacer valer sus derechos laborales. Por su parte, Maxine Woodside no se ha pronunciado públicamente sobre el fallo en su contra.

