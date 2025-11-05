México

Sheinbaum pide a jóvenes reflexionar contenido en redes sociales ante posible marcha de “generación Z” en CDMX

La presidenta también hizo un llamado a que se revise a las “personas jóvenes” y presuntos líderes que convocan a movilizarse a Palacio Nacional el próximo 15 de noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó los intentos del movimiento autodenominado "generación Z" por marchar hacia Palacio Nacional el próximo 15 de noviembre de 2025 | Presidencia de la República

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en hacer un llamado a que la sociedad e internautas ―especialmente las y los más jóvenes― hagan una especie de “reflexión” sobre el contenido y la información que se difunde a través de redes sociales.

Esto sucedió después de criticar de nueva cuenta una serie de movilizaciones virtuales y el llamada de la agrupación autodenominada “generación Z”, la cual ha pedido que se realice una marcha hacia Palacio Nacional el próximo 15 de noviembre de 2025:

“Esta movilización, que aparece en las redes, llama la atención que está llena de Inteligencia Artificial (IA). Cuentas que no tienen identidad, particularmente en TikTok, y pura Inteligencia Artificial de manifestaciones. Hay algunas personas visibles”, señaló la mandataria.

No obstante, Sheinbaum Pardo insistió que estos liderazgos también han arropado a políticos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), entre otros partidos y cuentas sociodigitales que, según ella, se identifican con “la derecha mexicana”. Aunado a ello, también criticó con gracias que estas personas hayan optado por usar la bandera de calavera y sombrero de paja del manga japonés titulado One Piece, dado que esta “no pertenece a esa generación” que ahora aparece con intenciones de marchar hacia Palacio Nacional.

La presidenta también llamó a las y los más jóvenes a que revisen con mayor atención el contenido y la información que consumen en redes sociales | Youtube / CEPROPIE

La invitación a revisar con mayor detenimiento las redes sociales a todo México

“Y si las redes sociales también son muy buenas en muchas sentidos, (...) es muy importante que indaguemos a la hora de ver una imagen (...). A los jóvenes en particular, a las jóvenes, (el mensaje es) que seamos muy cuidadosos de analizar lo que vemos en las redes: qué es información, qué es propaganda y qué es el uso manipulador también de un movimiento que hubo en otro país para poder, supuestamente, generar un movimiento en México”, subrayó.

Finalmente, Sheinbaum volvió a reiterar que eso tiene que ser muy cuidado hoy en día por las generaciones más recientes.

PRI lleva la bandera de One Piece a la tribuna de la Cámara de Diputados

Información en desarrollo...

