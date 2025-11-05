México

¿Quién es el dueño de Six Flags México? La historia detrás del parque que reemplazó a Reino Aventura

La reciente clausura de Six Flags America en Maryland reaviva el interés por conocer quién controla y cómo opera el parque de diversiones más grande de México

Six Flags México, ubicado en
Six Flags México, ubicado en Tlalpan, es propiedad de la corporación estadounidense Six Flags Entertainment. | Foto: IG @sixflagsmexico

El cierre definitivo del parque Six Flags America, ubicado en Bowie, Maryland, marcó el fin de una era para millones de visitantes y también reavivó el interés por conocer quién está detrás de Six Flags México, el parque más emblemático del país y uno de los pocos complejos de la marca fuera de Estados Unidos.

La empresa Six Flags Entertainment Corporation, con sede en Arlington, Texas, es la dueña y operadora de todos los parques que llevan el nombre Six Flags, incluyendo Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec, en Morelos. La compañía, fundada en 1961, es reconocida como una de las cadenas de parques temáticos más grandes del mundo, con presencia en Estados Unidos, México y Canadá.

En México, no existe un propietario individual del parque. Su administración depende directamente de la matriz estadounidense, la cual designa a un director ejecutivo local para coordinar las operaciones, aunque su identidad no siempre es pública. Esto significa que tanto el parque ubicado en Tlalpan como su contraparte acuática en Oaxtepec pertenecen a la misma corporación internacional.

De Reino Aventura a Six Flags México

La historia del actual Six Flags México comenzó en 2000, cuando la compañía estadounidense adquirió y transformó el histórico Reino Aventura, un parque que había sido inaugurado en los años ochenta y que se hizo famoso por albergar a la orca Keiko, protagonista de la película Liberen a Willy.

El parque mexicano abrió en
El parque mexicano abrió en el año 2000 tras la transformación del antiguo Reino Aventura. | Foto: IG @sixflagsmexico

Tras una inversión millonaria, el lugar se modernizó con atracciones basadas en franquicias de DC Comics y Looney Tunes, integrando las temáticas que caracterizan a la cadena en todo el mundo. Hoy cuenta con más de 50 atracciones, incluyendo nueve montañas rusas, y ofrece eventos de temporada como Fright Fest (Halloween) y Christmas in the Park, dos de los momentos más concurridos del año.

El contexto internacional: el cierre de Six Flags America

La decisión de cerrar Six Flags America el 2 de noviembre de 2025, tras 50 años de operación, forma parte de una reestructuración derivada de la fusión con Cedar Fair Entertainment Company, concretada en 2024. Según la corporación, el parque de Maryland “ya no era estratégico” dentro del nuevo modelo de negocio, y su terreno será destinado a proyectos con mayor rentabilidad.

Six Flags ha enfrentado en los últimos años pérdidas financieras y una caída de visitantes, lo que llevó a la empresa a concentrarse en propiedades con mayor potencial, como Six Flags México, que se mantiene como una de las sucursales más exitosas fuera de Estados Unidos.

