Pastel de café sin horno, una receta fácil y deliciosa

Pastel de café sin horno, una alternativa sencilla para aquellos que disfrutan del particular sabor de esta bebida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Te imaginas preparar y disfrutar de un postre con la intensidad y el aroma del café sin necesidad de encender el horno? El pastel de café sin horno es la alternativa perfecta para quienes buscan una preparación sencilla pero llena de sabor, ideal para cualquier época del año y especialmente refrescante en días calurosos.

Esta propuesta surge como una de las recetas más virales de la repostería moderna, inspirada en la tendencia mundial de los cheesecakes y los postres fríos. Originado como una alternativa práctica a los tradicionales pasteles horneados, este postre combina ingredientes clásicos, como el queso crema y la nata, con el inconfundible sabor del café.

Un postre versátil que puede ser acompañado con una gran variedad de bebidas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es ideal para acompañar las meriendas por la tarde, reuniones familiares o como broche de oro para decorar una comida especial. Además de ello, resulta ser bastante versátil, ya que va bien con vinos dulces, licores o simplemente acompañado con una taza de espresso.

Ingredientes necesarios para preparar pastel de café sin horno

Este pastel se caracteriza por su textura cremosa. La base de galletas aporta crocancia, mientras que el relleno es suave y aireado gracias a la mezcla de queso crema, nata y café soluble. El resultado es un postre elegante y fácil de preparar, que no requiere ser sometido a ningún procedimiento de horneado, sólo tiempo de refrigeración para adquirir la consistencia perfecta.

200 gramos de galletas de vainilla

100 gramos de mantequilla derretida

400 gramos de queso crema

200 mililitros de crema para batir

100 gramos de azúcar

2 cucharadas de café soluble

100 mililitros de agua caliente

10 gramos de gelatina en polvo

Cacao en polvo o café molido para decorar

Esta preparación puede ser potenciada al ser decorada con fragmentos de cacao o café molido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para preparar pastel de café sin horno

PASO 1: Se trituran las galletas hasta obtener un polvo fino, para posteriormente mezclarlas con la mantequilla derretida.

PASO 2: Será necesario forrar la base de un molde desmontable con esta mezcla, presionando firmemente para compactarla. Esta será preservada en el congelador.

PASO 3: Disolver el café soluble en el agua caliente. De igual manera, se procede a calentar un poco la mezcla (sin que llegue a hervir) y se añade la gelatina escurrida, removiendo hasta que se disuelva por completo.

PASO 4: Se bate el queso crema con el azúcar hasta conseguir una textura suave, asegurándose de hacerlo el suficiente tiempo para que no se formen grumos.

PASO 5: Añadir la nata y continuar batiendo hasta que la mezcla sea enteramente cremosa.

PASO 6: Incorporar poco a poco el café con la gelatina ya templada, mezclando cuidadosamente para que la textura se mantenga.

PASO 7: Verter la crema sobre la base de galleta, alisar la superficie y refrigerar al menos cuatro horas. Si deseas obtener un aún mejor resultado, es necesario dejar reposar el postre durante toda la noche.

PASO 8: Finalmente, se desmolda y espolvorea cacao en polvo o café molido antes de servir para la decoración.

El pastel de café sin horno es el poste ideal para compartir en cualquier momento del día, sin desprenderse de los ingredientes clásicos que caracterizan las cocinas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una preparación que rinde de 8 a 10 porciones, la elaboración de este pastel demuestra que es posible obtener un postre con carácter y sabor intenso empleando técnicas sencillas y sin equipamiento especial. Al integrar ingredientes cotidianos, esta preparación amplía las posibilidades para quienes buscan una alternativa rápida y efectiva.