Internautas critican a Ángela Aguilar por revelar de su show teatral supuestamente similar al de Cazzu

La cantante también compartió detalles del último ensayo antes de iniciar su gira. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

La promoción de la gira “Libre Corazón” de Ángela Aguilar en Estados Unidos desató una ola de reacciones y críticas en redes sociales, luego de que la artista compartiera detalles sobre la preparación creativa de su nuevo espectáculo. En los últimos días, la cantante ha recurrido a sus plataformas digitales para mostrar aspectos nunca antes vistos de su proceso artístico, apostando por un acercamiento directo con sus seguidores en la antesala al inicio de su tour.

En una serie de publicaciones recientes, la hija de Pepe Aguilar sorprendió al difundir un video en su cuenta de Instagram donde dio voz a su director creativo. El especialista describió cómo aborda la conceptualización visual de los conciertos, mientras destacó: “Lo primero que hago es sumergirme en el mundo creativo de Ángela, el reto está en sentir su música. Dejar que las ideas respiren, que cada canción tenga un mundo visual y no solo escucharla, llegar a compartir cada uno de los sentimientos de sus canciones, imaginarme los colores", explicó.

En una serie de publicaciones, la hija de Pepe Aguilar difundió un video en su cuenta de Instagram donde dio voz a su director creativo. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

“En un show no se trata tanto de lo que se ve, sino de lo que se siente y es ahí donde para mí se vuelven shows inolvidables. Se van a encontrar con un show muy melancólico, muy emocional, donde visualmente logramos fusionar la cultura mexicana en un estilo mucho más teatral”, declaró el creativo.

De igual manera, la menor de la Dinastía Aguilar también mostró fragmentos del último ensayo antes de iniciar la gira este 7 de noviembre. En sus historias, la joven expresó: “Ya terminamos el último ensayo para la gira de ‘Libre corazón’. Nos vemos pasado mañana. Estoy tan emocionada, tan ilusionada para que vean lo que hemos estado construyendo para ustedes con todo el amor, con todo el cariño del mundo. De verdad, se siente tan bonito poder recordar lo que es... Otra vez estar en los escenarios, tener a tus músicos contigo y más que nada traerles este show que hicimos con tanto cariño esperando que les vaya a encantar”.

Estas publicaciones forman parte de una estrategia digital donde Ángela Aguilar busca compartir el contexto íntimo y personal que acompaña sus decisiones profesionales, poniendo en evidencia la expectativa y presión que significa pertenecer a una familia icónica dentro del regional mexicano. Al exhibir estas facetas de su vida profesional, la intérprete de temas como “El Equivocado” abrió un canal inusual hacia su día a día.

El show de "Libre Corazón", será teatral y visual.(Captura de pantalla @angela_aguilar_)

La gira “Libre Corazón” recorrerá distintos escenarios en ciudades clave de Estados Unidos, representando una nueva etapa en la trayectoria de la cantante. Pese a la intención de crear cercanía y transparencia, la exposición constante generó debates y críticas entre los internautas, quienes cuestionan el enfoque del contenido pues lo compararon con la reciente gira de Cazzu. Pues la argentina recientemente ofreció un concierto teatral en el Auditorio Nacional.

“¿Teatral? Creo que ya oí y vi eso”, “No, gracias”, “¿Por qué le tiene que copiar todo a Cazzu?“, ”Show teatral como el que hizo Cazzu“, “¿Se le ocurrió antes o después de ‘Latinaje’?“, ”Inspirada en el show de La Jefa”, son algunos de los comentarios que se leen en plataformas como TikTok.