Este es el precio oficial y la fecha en que saldrá a la venta el nuevo jersey de México para el Mundial 2026

El lanzamiento del uniforme marca el inicio de una nueva etapa para el Tricolor rumbo al Mundial 2026, con un diseño que combina tradición y modernidad

El escudo con el águila
El escudo con el águila de alas extendidas vuelve a protagonizar la indumentaria del combinado mexicano.

La espera terminó. Luego de varias semanas de filtraciones y especulaciones, adidas presentó de forma oficial el jersey local que la Selección Nacional de México utilizará en la Copa del Mundo 2026, acompañado del anuncio de su precio y fecha de lanzamiento en el país.

El uniforme fue revelado el miércoles 5 de noviembre a través de las plataformas digitales de la marca alemana y del combinado nacional, generando gran expectación entre los aficionados.

Precio oficial del nuevo uniforme

Las imágenes del uniforme provocaron
Las imágenes del uniforme provocaron nostalgia y polémica entre los seguidores del Tricolor.

De acuerdo con el sitio web oficial de la marca deportiva, el jersey local del Tricolor se venderá en dos versiones: jugador y aficionado, ambas disponibles tanto para dama como para caballero.

  • Versión jugador: $2,999 pesos MXN
  • Versión aficionado: $1,999 pesos MXN

La diferencia entre las dos playeras radica en los materiales y el ajuste, siendo la versión profesional idéntica a la que portarán los futbolistas durante el torneo.

El uniforme estará disponible a partir del jueves 6 de noviembre a las 03:00 horas (tiempo del Centro de México) en la tienda en línea de adidas.

Un diseño que combina tradición y modernidad

Inspirada en el icónico diseño
Inspirada en el icónico diseño de Francia 98, la nueva camiseta de la Selección Mexicana busca reforzar la identidad del Tricolor y despertar la pasión de los aficionados rumbo al Mundial 2026.

La nueva induemntaria conserva el color verde característico de la Selección Mexicana, acompañado de detalles inspirados en el calendario azteca, visibles tanto en el frente como en la parte posterior.

Además, incluye el escudo con el águila de alas extendidas, emblema que refuerza la identidad y el legado del representativo nacional.

Con esta presentación, adidas marca el inicio de la nueva etapa del Tricolor rumbo al Mundial 2026, donde México será uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

