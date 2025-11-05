Detienen a hombre por abuso sexual contra una perrita en Cancún

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades, mientras la perrita fue puesta a disposición de las autoridades. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Un hombre fue detenido en la Región 237 de Cancún, municipio de Benito Juárez, luego de que vecinos denunciaran un presunto caso de abuso sexual contra una perrita dentro de una cancha deportiva.

El hecho, ocurrido en un área pública y grabado por testigos, generó amplia indignación entre la ciudadanía y organizaciones defensoras de los animales.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió en las gradas de una cancha ubicada en dicha región. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron al sujeto cometiendo el acto, lo que provocó una inmediata movilización vecinal. Los denunciantes alertaron a las autoridades, quienes iniciaron una búsqueda que culminó con la detención del presunto agresor.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que la captura fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Ambientales, la Fauna y Desarrollo Urbano, instancia encargada de atender casos de crueldad animal.

La perrita fue resguardada para recibir atención veterinaria y permanecer bajo observación. Foto: (Cachorrilandia/FB)

Durante la intervención, personal de la dependencia rescató a la perrita y la puso bajo resguardo de la Procuraduría de Protección al Ambiente, donde recibe atención veterinaria y seguimiento especializado.

La organización civil Cachorrilandia confirmó que participó en el rescate con el apoyo de especialistas y médicos veterinarios, quienes verificaron el estado de salud del animal.

La FGE precisó que el detenido fue trasladado a sus instalaciones en Cancún, donde se definirá su situación jurídica. Por el momento, no se han revelado las iniciales ni mayores datos personales del implicado.

Las autoridades destacaron que el delito será investigado con perspectiva de protección animal y bajo los nuevos criterios legales vigentes desde 2023.

Reformas fortalecen las sanciones por maltrato animal en Quintana Roo

El hombre que fue exhibido abusando de una perrita fue detenido. Foto: (Cachorrilandia/FB)

En 2023, el Congreso del Estado aprobó una reforma que permite a la Fiscalía investigar casos de maltrato animal sin necesidad de una denuncia penal formal, lo que ha facilitado la atención inmediata de este tipo de delitos.

Además, se establecieron multas de hasta 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a cerca de 41 mil 400 pesos— para quienes cometan actos de crueldad contra animales.

La Ley de Protección Animal del Estado de Quintana Roo contempla penas de hasta 10 años de prisión para quienes incurran en agresiones físicas o sexuales contra animales domésticos. La FGE reiteró su compromiso con la defensa de los seres vivos y advirtió que no habrá impunidad en este caso.

El suceso ha reavivado el debate sobre la violencia hacia los animales y la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia. Diversas asociaciones locales han solicitado mayor presencia de las autoridades en zonas públicas y la implementación de campañas educativas sobre el respeto y bienestar animal.