México

Clara Brugada se pronuncia contra acoso a Claudia Sheinbaum: “Si nos tocan a una, nos tocan a todas”

La funcionaria, a través de sus redes sociales, expresó rechazo ante la situación que enfrentó la presidenta

Guardar
En el transcurso de una
En el transcurso de una caminata pública, un hombre se aproximó a la apresidenta y trató de establecer contacto físico sin su autorización. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

El martes 4 de noviembre de 2025, un incidente registrado en video generó amplia atención en la Ciudad de México, luego de que se difundieran imágenes donde un hombre hostiga a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras recorría el Centro Histórico. En la grabación, compartida en redes sociales, se observa a la mandataria interactuar con habitantes y posar para fotografías cuando es interceptada por el individuo.

Claudia Sheinbaum, presidenta del país, se dirigía hacia un evento en la Secretaría de Educación Pública (SEP) al momento del incidente. En las imágenes, se observa cómo un individuo se aproxima y establece contacto físico al abrazarla por la espalda e intentar besarla en el cuello. La mandataria mantuvo la compostura y siguió su recorrido acompañada de su equipo de seguridad.

El Código Penal del Distrito
El Código Penal del Distrito Federal establece penas de uno a seis años de prisión por abuso sexual.

El acto generó diversas reacciones tanto en la ciudadanía como en el ámbito político. Horas después, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informaron sobre la detención del sujeto involucrado, quien había logrado escapar brevemente antes de ser localizado por los agentes.

Tras darse a conocer lo sucedido, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México se pronunció al respecto. La funcionaria, a través de sus redes sociales, expresó rechazo ante la situación que enfrentó la presidenta. En su mensaje, Brugada reconoció la intervención de las autoridades capitalinas y federales, y reiteró el compromiso para garantizar la seguridad de las personas en la vía pública.

Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas. Cada vez que la presidenta dice “llegamos todas”, no solo se refiere a que llega la realización de pequeñas conquistas cotidianas y grandes conquistas históricas, también se refiere a que con nosotras llega la vulnerabilidad que aún nos rodea, la visibilización de las heridas que no han cerrado, las ausencias que duelen y las violencias que todavía intentan callarnos”, escribió Brugada.

La funcionaria, a través de
La funcionaria, a través de sus redes sociales, expresó rechazo ante la situación que enfrentó la presidenta. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

La mandataria capitalina sostuvo que las mujeres están juntas para transformar estructuras, promover el cuidado, la justicia y para que las futuras generaciones crezcan libres de menosprecio. Señaló que el hostigamiento sufrido por la presidenta constituye una agresión colectiva y enfatizó la unión y la solidaridad de quienes han abierto camino en espacios históricamente negados.

Brugada aseveró que la presidenta no está sola y destacó el papel histórico de la Ciudad de México en la lucha por los derechos de las mujeres. Llamó a rechazar cualquier forma de violencia, remarcando que en la ciudad el acoso no tiene cabida. Informó que el presunto responsable ya fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que las autoridades procederán conforme a la ley. Concluyó reiterando el compromiso con la política de cero tolerancia frente a la violencia de género y subrayó: “Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, finalizó.

Temas Relacionados

Clara BrugadaClaudia Sheinbaumacoso sexualmexico-noticias

Más Noticias

Alicia Machado rompe en llanto al mostrar su apoyo a Fátima Bosch

La Miss Universo 1996 mostró su apoyo a la mexicana tras las faltas de respeto por parte de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia

Alicia Machado rompe en llanto

¿Tienes pesadillas constantes? Esta podría ser la razón y por qué se debe atender

Los malos sueños no solo pueden afectar al buen descanso, sino que también afectan al estado de ánimo y la concentración

¿Tienes pesadillas constantes? Esta podría

Miss Universo sanciona a Nawat Itsaragrisil y anuncia acciones legales tras polémica con Fátima Bosch

El presidente Raúl Rocha reiteró que la seguridad y dignidad de las participantes de Miss Universo 2025 serán prioridad absoluta

Miss Universo sanciona a Nawat

Pronóstico del clima en México: cómo variarán las temperaturas en cada región este 5 de noviembre

Pronóstico meteorológico para salir antes de casa y evitar sorpresas en la calle

Pronóstico del clima en México:

Detienen a hombre por abuso sexual contra una perrita en Cancún

El animal fue rescatado y puesto a disposición e las autoridades para recibir atención veterinaria

Detienen a hombre por abuso
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Operativa Barredora se adjudica

La Operativa Barredora se adjudica ataque contra policías de Puebla que dejó tres muertos

Sentencian a Edgar Hernández Dañu, exdiputado del PT por narcomenudeo en Hidalgo

Detienen a 5 presuntos integrantes del CJNG con armas y drogas en Chiapas

Amenazan a integrantes del Movimiento del Sombrero en Uruapan, Michoacán, tras asesinato de Carlos Manzo

Cae “El 8”, objetivo prioritario en Guerrero acusado de asesinar a un policía

ENTRETENIMIENTO

Alicia Machado rompe en llanto

Alicia Machado rompe en llanto al mostrar su apoyo a Fátima Bosch

Miss Universo sanciona a Nawat Itsaragrisil y anuncia acciones legales tras polémica con Fátima Bosch

El Patrón pierde El Duelo ante Teo y se convierte en el segundo nominado en La Granja VIP

Tras fotografía junto a Geraldine Bazán, Gabriel Soto comparte sí habrá reconciliación

Casa de Julián Figueroa en Veracruz se incendia en pleno conflicto legal por su herencia

DEPORTES

Este sería el campeón mexicano

Este sería el campeón mexicano que peleará con Edgar Berlanga tras haber perdido con Canelo Álvarez

David Faitelson confirma que Mauricio Ymay llega a TUDN: este fue el mensaje que dedicó al ex reportero de ESPN

Cruz Azul vs Pumas: precios de los boletos para el partido de la jornada 17 del Apertura 2025

Baja sensible para el Tri: Santi Giménez no estará en la Fecha FIFA de noviembre

Santiago Gimenez rompe el silencio sobre su lesión: “Nos vemos pronto”