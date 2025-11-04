México

Receta de hot cakes de avena y frutos rojos sin harina ni azúcar aptos para celíacos

Esta versión alternativa a los hot cakes tradicionales sin duda es ideal para una antojo saludable

Guardar
Los hot cakes de avena
Los hot cakes de avena son ideales para incluir en un desayuno saludable.

Sin duda los hot cakes son uno de los desayunos preferidos de muchos personas; sin embargo, no se recomienda su consumo regular, debido a que suele ser elevados en azúcar y grasas saturadas.

Sin embargo, no hay por que privarse de este antojo y para ello es posible usar recetas alternativas que usen ingredientes más saludables para elaborar este delicioso postre.

Es por eso que aquí te damos una receta saludable, con ingredientes que además aportan nutrientes y que también es apta para personas alérgicas al gluten. Por supuesto, también te contamos sobre sus increíbles beneficios.

Esta versión aporta nutrientes y
Esta versión aporta nutrientes y no solo calorías vacias.

Estos los beneficios de comer hot cakes de avena en vez de los tradicionales

Como mencionamos, consumir hot cakes de avena en lugar de los tradicionales puede aportar muchos beneficios nutricionales, entre los que destacan los siguientes:

  • Mayor contenido de fibra: La avena es rica en fibra soluble, lo que puede ayudar a mejorar la digestión, promover la saciedad y contribuir al control del colesterol.
  • Índice glucémico más bajo: Los hot cakes de avena suelen tener un índice glucémico inferior al de los elaborados con harinas refinadas, lo que favorece un mejor control de los niveles de azúcar en sangre.
  • Más proteínas: La avena contiene más proteínas que la harina de trigo refinada, por lo que ayuda a mantener la masa muscular y contribuye a una mayor sensación de saciedad.
  • Menos azúcares y grasas: Las recetas de hot cakes de avena habitualmente emplean menos azúcares añadidos y aceites que las recetas tradicionales.
  • Aporte de micronutrientes: La avena ofrece vitaminas del grupo B, hierro, magnesio y antioxidantes, nutrientes que suelen estar en menor cantidad en los hot cakes convencionales.
Con su consumo el pico
Con su consumo el pico de glucosa suele ser mucho menos elevado que con los hot cakes tradicionales. (Imagen ilustrativa infobae)

Receta de hot cakes de avena y arándanos sin harina ni azúcar (apto para celíacos)

Ingredientes:

  • 1 taza de avena certificada sin gluten (para personas sin esta condición puedes usar avena normal)
  • 2 huevos
  • 1 banana madura
  • ½ taza de arándanos frescos o congelados
  • ½ taza de leche vegetal o leche descremada
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Aceite vegetal en spray o una pequeña cantidad para engrasar la sartén

Preparación:

  1. Procesa la avena en una licuadora o procesador hasta obtener una textura de harina fina.
  2. Añade la banana, los huevos, la leche y la esencia de vainilla. Mezcla hasta lograr una masa homogénea.
  3. Incorpora el polvo de hornear y mezcla nuevamente.
  4. Agrega los arándanos con una espátula, sin triturar.
  5. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y engrásala ligeramente.
  6. Vierte porciones de mezcla con un cucharón, forma pequeños discos y cocina hasta que aparezcan burbujas en la superficie. Da vuelta con una espátula y cocina un par de minutos más, hasta que estén dorados.
  7. Sirve tibios. Puedes acompañar con más arándanos, rodajas de banana o yogur natural sin azúcar.
Recuerda verificar que todos los
Recuerda verificar que todos los ingredientes sean certificados sin gluten para asegurar que la receta sea apta para celíacos.

Estos cambios pueden hacer que los hot cakes de avena sean una opción más saludable para quienes buscan un desayuno nutritivo y equilibrado.

Temas Relacionados

Recetapostre saludablepostresnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Mon Laferte anuncia gira por México: ciudades, fechas y preventa para el ‘Femme Fatale Tour’

La cantante méxico-chilena llevará su nuevo álbum a seis ciudades mexicanas, prometiendo una experiencia musical única que fusiona pop alternativo, jazz y colaboraciones de lujo en escenarios emblemáticos del país

Mon Laferte anuncia gira por

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Información sobre tu viaje? Estos

Fonacot amplía horarios durante el Buen Fin para atender solicitudes de crédito

El objetivo principal de esta medida es atender la demanda de quienes buscan aprovechar promociones

Fonacot amplía horarios durante el

¿Cuáles negocios y tarjetas participan en el sorteo que hará el SAT este Buen Fin?

Las compras realizadas durante el evento se inscriben automáticamente, permitiendo a los clientes acceder a premios sin gestiones extra ni registros manuales

¿Cuáles negocios y tarjetas participan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos explosivos en Badiraguato, Sinaloa

Este es el partido político al que pertenecía Carlos Manzo

Reportan que fue identificado el asesino de Carlos Manzo: sería familiar de un operador ligado al CJNG

Enfrentamiento armado en Guasave, Sinaloa, deja 13 muertos y cuatro detenidos, confirma García Harfuch

Procesan a siete personas que tenían armas, droga y equipo electrónico en casas de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Mon Laferte anuncia gira por

Mon Laferte anuncia gira por México: ciudades, fechas y preventa para el ‘Femme Fatale Tour’

Carlos Rivera podría convertirse en papá por segunda vez en breve: “Es un sueño presente”

Corona Capital 2025 libera sus horarios por día: consulta qué artistas se empalman

Sobrinas de Héctor Terrones niegan abandono al diseñador y revelan detalles de sus últimos días: “Él lo decidió”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 3 de noviembre

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo