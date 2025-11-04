Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo: posible nueva presidenta municipal de Uruapan

Grecia Quiroz, viuda del alcalde Carlos Manzo, fue ovacionada durante el homenaje póstumo en la plaza principal de Uruapan. Crédito: Fb: Carlos Manzo

Grecia Quiroz, viuda del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado sábado, se perfila como presidenta municipal de esa entidad. Esto, luego de que el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quien es parte del Movimiento del Sombrero, al que pertenecía su esposo, la propusiera como presidenta municipal.

Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Jucopo del Congreso de Michoacán, confirmó a Infobae México que la esposa del edil asesinado fue propuesta por el diputado local Alejandro Tafolla.

¿Quién es Grecia Quiroz? La viuda de Carlos Manzo que podría asumir la alcaldía de Uruapan

El nombre de Grecia Quiroz ha cobrado fuerza en los últimos días, no solo por ser la viuda del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, sino por su posible papel en la continuidad del proyecto político que él encabezaba. Figura respetada en su comunidad, Quiroz es reconocida por su dedicación a causas sociales, su trabajo con el Sistema DIF municipal y su presencia constante en actividades públicas junto a su esposo.

Actualmente, Grecia Quiroz se desempeña como presidenta honoraria del DIF de Uruapan, cargo desde el cual ha impulsado programas de apoyo a familias vulnerables, campañas de salud y proyectos comunitarios enfocados en mujeres, niños y adultos mayores. Su labor le ha ganado reconocimiento entre los habitantes del municipio, quienes destacan su empatía, sencillez y cercanía.

A diferencia de su esposo, quien lideraba el Movimiento del Sombrero, considerado como una fuerza independiente, Quiroz no ha ocupado cargos de elección popular ni pertenece a ningún partido político. Sin embargo, tras el asesinato de Carlos Manzo, su nombre ha emergido como una posible opción para encabezar la alcaldía o continuar el liderazgo del movimiento ciudadano que su esposo fundó.

Carlos Manzo fue asesinado el pasado sábado. Crédito: Fb: Carlos Manzo

Durante el funeral de cuerpo presente celebrado el domingo 3 de noviembre en la plaza principal de Uruapan, abarrotada por cientos de ciudadanos, Grecia Quiroz fue aclamada por la multitud al grito de “¡Presidenta, presidenta!”, una clara muestra de respaldo popular.

Visiblemente afectada y vestida de negro, la viuda se dirigió a los presentes con un mensaje de fuerza y unidad:

“Juro ante ti, Carlos, que seguiré tu legado y mantendré viva tu lucha por un Uruapan justo y unido”, expresó ante el féretro del alcalde asesinado.

La noche del lunes, Quiroz realizó una transmisión en vivo para llamar a la calma y pedir el cese de las protestas violentas surgidas tras el crimen.

“Carlos no habría querido ver a su pueblo dividido”, afirmó. También adelantó que en los próximos días se darán a conocer anuncios importantes sobre la continuidad del proyecto municipal, reiterando su compromiso de mantener el rumbo trazado por su esposo.

A medida que avanza el proceso para designar a un nuevo alcalde o alcaldesa en Uruapan, Grecia Quiroz se perfila como una voz de liderazgo y esperanza para los seguidores del Movimiento del Sombrero. Su figura encarna la continuidad del proyecto político independiente de Carlos Manzo y el deseo de mantener viva su visión de gobierno ciudadano.