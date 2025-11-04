Desaparición de Alejandro Correa: Hallan pertenencias del exalcalde de Zinapécuaro y ventilan que tuvo riña en bar

Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, está desaparecido desde el pasado 2 de noviembre. (Facebook: Alejandro Correa)

La desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, se suma al clima de tensión que se vive actualmente en Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo.

Recientemente la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer nuevos detalles del caso al tiempo que sigue activa la búsqueda para localizar al exfuncionario.

Los familiares de Correa Gómez presentaron una denuncia el 2 de noviembre después de que perdieron contacto con él en las primeras horas del día.

Este lunes, personal de la Fiscalía dio a conocer que investigadores encontraron su camioneta y diversos objetos personales del exedil en el hotel en el que se hospedaba, lo que motivó la intensificación de los recorridos policiales y la revisión de registros en la zona oriente del estado.

(Facebook: Alejandro Correa)

Mientras la búsqueda avanzaba, una reconstrucción hecha por áreas de inteligencia y testimonios apuntan a que el exalcalde se encontraba en el bar “La Ingrata”, ubicado en Ciudad Hidalgo, alrededor de las 03:30 horas del mismo día que se perdió contacto con él.

Fuentes consultadas por El Universal relataron que estuvo acompañado de un empresario del sector de casas de empeño.

Dentro del establecimiento se registró una riña en la que participaron varios asistentes, entre ellos el propio exfuncionario, que fue identificado por testigos de estar en estado de ebriedad.

El rastreo de los movimientos de la camioneta blanca Grand Cherokee que conducía Correa Gómez reveló su última ubicación sobre la carretera Irimbo-Maravatío, en las inmediaciones de la localidad de Tzitzingareo.

(Facebook: Alejandro Correa)

La Fiscalía Regional de Zitácuaro y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada continúan las pesquisas con operativos de campo, entrevistas y análisis de cámaras cercanas, sin descartar ninguna línea de investigación.

¿Qué se sabe de Alejandro Correa?

La desaparición de Correa Gómez ocurre en un entorno marcado por hechos violentos que involucran a funcionarios y actores públicos en Michoacán. El exalcalde, de 41 años, militante de Morena y licenciado en Administración con maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, encabezó la presidencia municipal de Zinapécuaro de 2018 a 2021.

De acuerdo con la ficha de búsqueda con el folio 1139/2025, Alejandro Correa Gómez. nació el 31 de marzo de 1984 y actualmente tiene 41 años. Al momento de su desaparición, presentaba complexión mediana, medía 1,78 metros y pesaba 85 kilogramos. Tiene piel blanca, rostro redondo, frente mediana y cabello lacio, corto, entrecano. Sus cejas son semiarqueadas y pobladas, y los ojos medianos de color café.

Alejandro Correa Gómez desapareció la madrugada del 2 de noviembre. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

Entre las señas particulares que pueden facilitar su identificación se incluye una cicatriz entre la nariz y el párpado derecho, así como otra sobre la ceja derecha.

Resaltan varios tatuajes: uno en el antebrazo derecho con la frase “MAMÁ”, otro en el mismo brazo que dice “NO TEMAS PORQUE YO ESTOY CONTIGO” (Isaías 41:10), la figura de un ave fénix en la cadera derecha y la leyenda “TODO LO PUEDO EN CRISTO” en el pecho.

Durante su gestión, Correa Gómez enfrentó un escenario de alta conflictividad, incluido el multihomicidio del 27 de marzo de 2022 en una pelea de gallos clandestina en Las Tinajas, donde murieron 20 personas.

Poco antes de su desaparición, Alejandro Correa Gómez compartió un mensaje personal en su perfil de Facebook: “Todos los días te extraño Mamá… La mayoría de días soy fuerte y estoy concentrado en crecer y que te sientas orgullosa de mi misión en el mundo... Pero en días como hoy, es donde la fuerza se pierde y se revive el sonido de tu sonrisa y la luz de tu mirada. Te envío un abrazo de agradecimiento por toda la luz que sembraste en la Tierra... ¡Yo estaré bien y mi vida será un homenaje a tu Ser!“, posteada el 1 de noviembre, horas antes de que se le perdiera el contacto.