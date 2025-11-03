Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán: Esto es lo que se sabe del caso

(Facebook: Alejandro Correa)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) mantiene activa una alerta de búsqueda para localizar a Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, visto por última vez la madrugada del 2 de noviembre en Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda con el folio 1139/2025, Alejandro Correa Gómez. nació el 31 de marzo de 1984 y actualmente tiene 41 años. Al momento de su desaparición, presentaba complexión mediana, medía 1,78 metros y pesaba 85 kilogramos. Tiene piel blanca, rostro redondo, frente mediana y cabello lacio, corto, entrecano. Sus cejas son semiarqueadas y pobladas, y los ojos medianos de color café.

Entre las señas particulares que pueden facilitar su identificación se incluye una cicatriz entre la nariz y el párpado derecho, así como otra sobre la ceja derecha.

Resaltan varios tatuajes: uno en el antebrazo derecho con la frase “MAMÁ”, otro en el mismo brazo que dice “NO TEMAS PORQUE YO ESTOY CONTIGO” (Isaías 41:10), la figura de un ave fénix en la cadera derecha y la leyenda “TODO LO PUEDO EN CRISTO” en el pecho.

Alejandro Correa Gómez desapareció la madrugada del 2 de noviembre. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

Al momento de su desaparición vestía una camisa a cuadros azul, chaleco gris y sombrero beige.

Según el reporte de la Fiscalía, Correa Gómez fue visto por última vez alrededor de las 2:00 horas en Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo, y desde entonces se desconoce su paradero.

Las autoridades advierten que se teme por su integridad porque podría ser víctima de algún delito, e invitan a la ciudadanía a colaborar con información relevante comunicándose al número 800 614 2323, así como a través de sus canales oficiales y redes sociales (@FiscaliaMich y fiscaliamichoacan.gob.mx).

¿Quién es Alejandro Correa?

Durante su paso por la alcaldía de Zinapécuaro (2018-2021), el ex funcionario se consolidó como un perfil joven dentro de Morena, con acento en la gestión administrativa y el desarrollo turístico.

(Facebook: Alejandro Correa)

Cuenta con estudios en Administración y una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, de acuerdo con su currículum oficial. Antes de asumir la presidencia municipal, Correa Gómez se involucró en proyectos de desarrollo comunitario y emprendimientos, lo que le permitió construir una base política sólida entre los sectores comerciales y transportistas de Zinapécuaro.

Su administración fue identificada con el lema “Poner orden y transformar Zinapécuaro”, una frase que se utilizó recurrentemente en discursos y materiales oficiales. Informes municipales señalan la realización de más de 60 obras de infraestructura durante su trienio, con una inversión cercana a los 54 millones de pesos, destacando vialidades rurales, espacios deportivos y mejora urbana. Su apuesta promovía reactivar la economía local aprovechando las aguas termales y el patrimonio religioso del municipio.

Uno de los ejes fue reposicionar Zinapécuaro como destino turístico estatal, apoyándose en la ubicación estratégica entre Morelia y Ciudad Hidalgo.

El periodo de gobierno de Correa Gómez estuvo marcado por una compleja situación de seguridad en la región oriente de Michoacán. Uno de los hechos más graves durante su gestión se registró en 2022, cuando un ataque armado en una pelea de gallos dejó 20 personas muertas, suceso que enfocó la atención nacional en el municipio.

En 2021 solicitó licencia al cargo con la intención de buscar una diputación federal, aunque no obtuvo la candidatura definitiva.

(Facebook: Alejandro Correa)

Poco antes de su desaparición, Alejandro Correa Gómez compartió un mensaje personal en su perfil de Facebook: “Todos los días te extraño Mamá… La mayoría de días soy fuerte y estoy concentrado en crecer y que te sientas orgullosa de mi misión en el mundo... Pero en días como hoy, es donde la fuerza se pierde y se revive el sonido de tu sonrisa y la luz de tu mirada. Te envío un abrazo de agradecimiento por toda la luz que sembraste en la Tierra... ¡Yo estaré bien y mi vida será un homenaje a tu Ser!“, posteada el 1 de noviembre.