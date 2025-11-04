“Delegación de alto nivel viajará a Tailandia”: Miss Universo interviene tras insultos de Nawat a Fátima Bosch

(Instagram)

La controversia entre Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en Tailandia, sigue generando reacciones.

Ahora, la Organización Miss Universo (MUO) rompió el silencio con un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram, donde reafirma su compromiso con el respeto, la seguridad y la integridad de todas las participantes.

El pronunciamiento ocurre luego de que circulara un video en el que Nawat tacha a Fátima de cabeza hueca y llama a seguridad cuando ella intentó abandonar el recinto, lo que desató críticas internacionales hacia el empresario tailandés.

¿Qué dijo Miss Universo al respecto?

En su comunicado, Miss Universo señaló:

“La Organización Miss Universo (MUO) reafirma su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la comunidad anfitriona, la Organización Miss Grand International (MGI) y todos los socios locales para garantizar el éxito continuo de la 74ª edición del certamen Miss Universo. Juntos, estamos dedicados a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las participantes, el personal y los involucrados”.

La organización informó que una delegación de alto nivel, encabezada por el director ejecutivo, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para reforzar la colaboración con MGI y las autoridades locales:

“Esta misión tiene como objetivo coordinar esfuerzos, garantizar un entorno seguro y profesional para todas las delegadas y reafirmar el compromiso de MUO con la transparencia, el respeto y la unidad”.

Asimismo, aclararon que todos los eventos y actividades continuarán según lo previsto, subrayando su intención de mantener el enfoque en los valores que caracterizan al certamen:

“Reafirmamos nuestro objetivo común de ofrecer una celebración global excepcional que refleje los valores de diversidad, empoderamiento e inclusión que definen el legado de Miss Universo”.

Los organizadores del concurso también añadieron: “La Organización Miss Universo se mantiene firme en su misión de promover la colaboración, el respeto y las oportunidades para las mujeres de todo el mundo, trabajando de la mano con todos los socios para garantizar una experiencia segura, inspiradora y memorable para cada delegada".

¿Cómo empezó todo?

El conflicto comenzó cuando Nawat Itsaragrisi se refirió a Fátima Bosch como “dumb head” (cabeza hueca). En el video, se observa cómo la mexicana intenta abandonar el lugar mientras él llama a seguridad para impedirlo.

Las imágenes causaron indignación en redes, donde usuarios calificaron el acto como una falta de respeto y pidieron un pronunciamiento oficial de Miss Universo.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)