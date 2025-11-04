México

“Delegación de alto nivel viajará a Tailandia”: Miss Universo interviene tras insultos de Nawat a Fátima Bosch

Los organizadores del certamen de belleza lanzaron un comunicado en redes

Guardar
(Instagram)
(Instagram)

La controversia entre Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en Tailandia, sigue generando reacciones.

Ahora, la Organización Miss Universo (MUO) rompió el silencio con un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram, donde reafirma su compromiso con el respeto, la seguridad y la integridad de todas las participantes.

El pronunciamiento ocurre luego de que circulara un video en el que Nawat tacha a Fátima de cabeza hueca y llama a seguridad cuando ella intentó abandonar el recinto, lo que desató críticas internacionales hacia el empresario tailandés.

¿Qué dijo Miss Universo al respecto?

En su comunicado, Miss Universo señaló:

“La Organización Miss Universo (MUO) reafirma su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la comunidad anfitriona, la Organización Miss Grand International (MGI) y todos los socios locales para garantizar el éxito continuo de la 74ª edición del certamen Miss Universo. Juntos, estamos dedicados a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las participantes, el personal y los involucrados”.

(Instagram)
(Instagram)

La organización informó que una delegación de alto nivel, encabezada por el director ejecutivo, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para reforzar la colaboración con MGI y las autoridades locales:

“Esta misión tiene como objetivo coordinar esfuerzos, garantizar un entorno seguro y profesional para todas las delegadas y reafirmar el compromiso de MUO con la transparencia, el respeto y la unidad”.

Asimismo, aclararon que todos los eventos y actividades continuarán según lo previsto, subrayando su intención de mantener el enfoque en los valores que caracterizan al certamen:

(Instagram)
(Instagram)

“Reafirmamos nuestro objetivo común de ofrecer una celebración global excepcional que refleje los valores de diversidad, empoderamiento e inclusión que definen el legado de Miss Universo”.

Los organizadores del concurso también añadieron: “La Organización Miss Universo se mantiene firme en su misión de promover la colaboración, el respeto y las oportunidades para las mujeres de todo el mundo, trabajando de la mano con todos los socios para garantizar una experiencia segura, inspiradora y memorable para cada delegada".

(Instagram)
(Instagram)

¿Cómo empezó todo?

El conflicto comenzó cuando Nawat Itsaragrisi se refirió a Fátima Bosch como “dumb head” (cabeza hueca). En el video, se observa cómo la mexicana intenta abandonar el lugar mientras él llama a seguridad para impedirlo.

Las imágenes causaron indignación en redes, donde usuarios calificaron el acto como una falta de respeto y pidieron un pronunciamiento oficial de Miss Universo.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

Temas Relacionados

Miss Universo 2025Fátima BoschNawat ItsaragrisilTailandiamexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Por qué aumentó 1.50 pesos la tarifa del transporte público en CDMX? Esto explico la Semovi

El gobierno capitalino implementa requisitos para operadores y unidades tras negociación con transportistas

¿Por qué aumentó 1.50 pesos

Precio del dólar canadiense en México hoy 4 de noviembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Precio del dólar canadiense en

Tradición, creatividad y música en vivo: el congreso y festival que transformaron a Puebla en la capital gastronómica de América Latina

Durante cuatro días, chefs, productores y jóvenes talentos compartieron experiencias y saberes en un ambiente de colaboración y celebración que proyectó nuevas alianzas para la región

Tradición, creatividad y música en

Estufas gratuitas en el Edomex: ¿Quiénes podrán registrarse y ser beneficiados?

Arranca programa “Estufas que cuidan” para proteger la salud y el ambiente

Estufas gratuitas en el Edomex:

“Súper peso” se desploma y el dólar alcanza su precio más alto en dos meses

La divisa estadounidense avanzó más de medio punto porcentual de su valor durante las primeras horas de este martes

“Súper peso” se desploma y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este es el lugar al

Este es el lugar al que habrían huido Los Chapitos por temor a ‘El Chapo isidro’, según Anabel Hernández

Quién es ‘El Chapo Isidro’, el líder del Cártel de Guasave que se perfila a ganar la guerra en Sinaloa, según Anabel Hernández

¿Quién es Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro reportado como desaparecido?

El rastro del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo: de la caída de “El Rino” al ataque de “El Cuate” en Uruapan

Desaparición de Alejandro Correa: Hallan pertenencias del exalcalde de Zinapécuaro y ventilan que tuvo riña en bar

ENTRETENIMIENTO

Raúl Rocha y Nawat: el

Raúl Rocha y Nawat: el origen de una guerra de poder que sacude a Miss Universo 2025 y Fátima Bosch

La Granja VIP en vivo hoy martes 4de noviembre: Lola Cortés en riego de ser eliminada tras su nominación

“Si les quitan su dignidad, deben irse”: Fátima Bosch tras ser insultada por Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025

La Granja VIP: Sergio Mayer Mori manda contundente mensaje a su ex Natalia Súbtil | Video

¿Cuántos millones le habría cobrado Shakira a Emilio Azcárraga por el concierto privado en Televisa?

DEPORTES

Infobae

Critican al Tec de Monterrey por no anunciar el castigo al jugador de Borregos que pisó intencionalmente a un rival

Penta derrota a El Grande Americano y Dragon Lee retiene el Campeonato en Parejas junto a AJ Styles en WWE RAW

México inicia su camino en el Mundial Sub-17 2025 en Qatar: rivales, calendario, jugadores clave y dónde ver

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB